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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعرضون الأرواح للخطر.. ماكرون يشن هجوما عنيفاً على بريطانيا

صدى البلد

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، باللوم على بريطانيا في مقتل مهاجرين في القناة الإنجليزية (المانش) وطالب بإظهار بوادر "حسن النية" بشأن تراخيص الصيد في هجوم عنيف على البرلمان الأوروبي.

ومع تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم، اتهم ماكرون لندن بتعريض الأرواح للخطر بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تسجيل أرقام قياسية جعلت من رحلة الزوارق عبر المانش محفوفة بالمخاطر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القواعد الحالية تشجع الهجرة غير الشرعية ولا تسمح لطالبي اللجوء بالبحث عن طرق قانونية لدخول البلاد، مما يدفع المهاجرين إلى محاولة العبور غير القانوني بدلاً من ذلك.

وتأتي تعليقاته حيث تم الكشف اليوم عن وصول ما يقرب من 1000 مهاجر إلى المملكة المتحدة بالفعل هذا العام، بعد أن هبط 168 مهاجرًا في دوفر أمس.

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وقال ماكرون، في كلمة ألقاها أمام البرلمان في ستراسبورج في بداية فترة الرئاسة التي استمرت 6 أشهر، إن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي إيجاد "طريق ثقة'' في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى الخلاف المستمر حول تراخيص الصيد.

لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي يطلب حكومة في لندن تعمل "بحسن نية" وتلتزم بالاتفاقات مع الكتلة.

وقال ماكرون إن:"لا شيء يدعو للتشكيك في روابط الصداقة التي تربطنا بأصدقائنا البريطانيين".

وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن اعترض مسؤولو حرس الحدود ستة قوارب ونقلهم إلى ميناء دوفر يوم الثلاثاء، وفقًا لوزارة الداخلية.

ماكرون بريطانيا الصيد الاتحاد الأوروبي المانش

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