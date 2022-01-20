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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 1.5 كيلو مواد مخدرة فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت نيابة بنها فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

 كما أمرت النيابة التحفظ على المضبوطات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.
وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وتشكل فريق بحثى وتمكنت الحملة من ضبط "أ ش ا" 44 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة بنها "مسجل شقى خطر" سبق اتهامه فى 28 قضية "مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح بدون ترخيص، وبلطجة".
وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام و500 جرام من مخدر الأيس وأقراص مخدرة وسلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات المباحث الجنائية حيازة الأسلحة النارية مدير المباحث الجنائية

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