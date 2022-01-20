عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 وصفات سريعة.. حضرى الدونات بـ 3 طرق مختلفة

الدونات
الدونات

الدونات من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في مطبخك  بوصفات سهلة وسريعة لن تأخذ منك سوى بضع ثواني إليك 3 وصفات اختاري منها الوصفة التى تفضلينها 

 

وصفة الدونات للشيف أميرة شنب 


المقادير..

1/2 كوب حليب بودرة
1/2 كوب زبدة
1 بيضة
3 1/2 كوب دقيق
1/2 ملعقة كبيرة الخميرة
1 كوب ماء
1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
1/4 ملعقة صغيره ملح
1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

طريقة التحضير

في وعاء يخلط السكر مع الخميرة جيدًا وفي وعاء أخر أخلط الزبدة مع البيض ثم يضيف الحليب. الماء. الملح. القرفة، الدقيق وخليط الخميرة والسكر.
تقلب المكونات وتعجن مع بعضها حتى تتكون عجينه متماسكه ونضغها فى مكان دافئ ونغطيها وتختمر لمدة ساعتين.
تفرد العجينه وتقطع على شكل دوائر
توضع جانبًا لمدة 15 دقيقة وتحمر دوائر العجين فى الزيت ساخن الى أن تصبح ذهبية اللون ..

 

وصفة الدونات للشيف  نجلاء الشرشابي


المقادير لتحضير الدونات..
1/4 كوب دقيق 

جوز الهند

1/4 كوب مسحوق الكاكاو

1/4 ملعقة صغيرة ملح خشن

1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز

4 بيضات كبيرة

1/2 كوب زيت جوز الهند

1/2 كوب رقائق الشوكولاتة

1 ملعقة كبيرة سمن
طريقة التحضير..
في المحضر الكهربائى امزجى المكونات حتى تتماسك جيدًا ويملأ كل مكان في صينية الدونات جيدًا بالعجين وتخبز تتم إزالتها ووضعها على رف سلك لتبرد وتستخدم سكين لتفريغ وسط كل دونات.في مقلاة تذاب رقائق الشوكولاتة والسمن وترش حبات الدونات بالشوكولاتة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل الدونات المخبوزة

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

وصفة الدونات للشيف  غادة التلى


المقادير لتحضير الدونات ..

3 ملاعق كبيرة زبدة
فانيليا
3/4 كوب حليب دافئ
4 ملاعق سكر
2 ونصف كوب دقيق
ملعقة حليب بودر
بيضة
ملعقة خميرة
نصف ملعقة ملح
ربع ملعقة صغيرة ليمون
نصف ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب سكر بودر
نصف كوب شوكولاته

طريقة التحضير للدونات :

في الخلاط اخفقي كافة المكونات إلى أن تتماسك وتتشكل عجينة .

في وعاء مدهون بالزيت والدقيق ضعي العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة ثم شكلي دوائر من الدونات واتركيها تتخمر.

فى وعاء أقلى الدونات وزينيها بالشكولاته.

الدونات وصفة الدونات وصفة الدونات للشيف أميرة شنب وصفة الدونات للشيف غادة التلى وصفات سهلة وسريعة

موضوعات متعلقة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل الدونات المخبوزة

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

ترشيحاتنا

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أمام السنغال بعد ترحيل إبراهيم سعيد

نقاد رياضيون عن أداء منتخب مصر: أقل من المتوسط..واللاعبون ليسوا كجيل حسن شحاتة..فيديو

منتخب مصر .. حلمي مشهور رئيسا لبعثة الفراعنة في الكاميرون

لا خسارة فيها.. تعرف على أعظم تجارة مكاسبها مغفرة الذنوب

بسبب الطقس السيئ.. تحرك عاجل من أمير تبوك

أستاذ اقتصاد دولي: كوريا تنظر إلى مصر لأنها سوق كبير بالشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ