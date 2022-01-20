3 وصفات سريعة.. حضرى الدونات بـ 3 طرق مختلفة

الدونات من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في مطبخك بوصفات سهلة وسريعة لن تأخذ منك سوى بضع ثواني إليك 3 وصفات اختاري منها الوصفة التى تفضلينها

وصفة الدونات للشيف أميرة شنب



المقادير..



1/2 كوب حليب بودرة

1/2 كوب زبدة

1 بيضة

3 1/2 كوب دقيق

1/2 ملعقة كبيرة الخميرة

1 كوب ماء

1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

1/4 ملعقة صغيره ملح

1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة



طريقة التحضير



في وعاء يخلط السكر مع الخميرة جيدًا وفي وعاء أخر أخلط الزبدة مع البيض ثم يضيف الحليب. الماء. الملح. القرفة، الدقيق وخليط الخميرة والسكر.

تقلب المكونات وتعجن مع بعضها حتى تتكون عجينه متماسكه ونضغها فى مكان دافئ ونغطيها وتختمر لمدة ساعتين.

تفرد العجينه وتقطع على شكل دوائر

توضع جانبًا لمدة 15 دقيقة وتحمر دوائر العجين فى الزيت ساخن الى أن تصبح ذهبية اللون ..

وصفة الدونات للشيف نجلاء الشرشابي



المقادير لتحضير الدونات..

1/4 كوب دقيق

جوز الهند

1/4 كوب مسحوق الكاكاو

1/4 ملعقة صغيرة ملح خشن

1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز

4 بيضات كبيرة

1/2 كوب زيت جوز الهند

1/2 كوب رقائق الشوكولاتة

1 ملعقة كبيرة سمن

طريقة التحضير..

في المحضر الكهربائى امزجى المكونات حتى تتماسك جيدًا ويملأ كل مكان في صينية الدونات جيدًا بالعجين وتخبز تتم إزالتها ووضعها على رف سلك لتبرد وتستخدم سكين لتفريغ وسط كل دونات.في مقلاة تذاب رقائق الشوكولاتة والسمن وترش حبات الدونات بالشوكولاتة

وصفة الدونات للشيف غادة التلى



المقادير لتحضير الدونات ..



3 ملاعق كبيرة زبدة

فانيليا

3/4 كوب حليب دافئ

4 ملاعق سكر

2 ونصف كوب دقيق

ملعقة حليب بودر

بيضة

ملعقة خميرة

نصف ملعقة ملح

ربع ملعقة صغيرة ليمون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب سكر بودر

نصف كوب شوكولاته



طريقة التحضير للدونات :



في الخلاط اخفقي كافة المكونات إلى أن تتماسك وتتشكل عجينة .



في وعاء مدهون بالزيت والدقيق ضعي العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة ثم شكلي دوائر من الدونات واتركيها تتخمر.



فى وعاء أقلى الدونات وزينيها بالشكولاته.