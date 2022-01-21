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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 48 محضر إشغالات بمدينة ديروط

حملة إزالة الاشغالات
حملة إزالة الاشغالات والاعلانات بمدينة ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة والتي تضم إدارة منشآت غير مرخصة وبناء مخالف ولافتات إعلانية مخالفة، بالإضافة إلي إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية

وشدد علي رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة هذه الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين والخارجين عن القانون ومحاربة السلبيات والمخالفات وإحكام الرقابة على المحال العامة وتطبيق القانون.

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كان المحافظ قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمان والتأكد من سلامة وجودة المنتجات وغلق أي نشاط تجاري يعمل بدون ترخيص وذلك لحماية حقوق المواطنين وحفاظا على سلامتهم فضلًا عن رفع كافة الاشغالات ومراجعة اللافتات الاعلانية وإزالة المخالف منها الذي يلا يعمل وفقا للضوابط القانونية للدعاية والإعلان.

في هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة مكبرة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز لمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمان ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط وذلك أبو العيون إبراهيم وحسام عبدالناصر نائبا رئيس المركز  وعمر نافع مدير الخدمات والاشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات بالمجلس وأسفرت الحملة عن تحرير 48 محضر مخالفة تتضمن محاضر اشغالات ونظافة وعدم ترخيص لافتات إعلانية للمحالت وتراخيص وتم توجيه 10 إنذارات لمحلات تعمل بدون ترخيص لاستكمال اجراءاتهم حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

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