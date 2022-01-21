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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يخطف الأنظار بإطلالة لامعة في أحدث ظهور

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان، محمد رمضان، جمهوره، بمجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”. 

وظهر رمضان بإطلالة لامعة مميزة خطفت انظار متابعينه، ونال تفاعلا كبيرا من جمهوره عبر إنستجرام.

محمد رمضان وأغنية متعودة 

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

وشارك رمضان، جمهوره نجاح أغنيته الجديدة (متعودة)، ونشر مقطعا منها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد رمضان، معلقا من خلال أغنيته: لمحت بنت الزين .. فرعون و جننتيه..#متعودة ٧ مليون مشاهدة على يوتيوب.

أحدث أعمال محمد رمضان محمد رمضان اخبار محمد رمضان مسلسل المشوار أغنية متعودة

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