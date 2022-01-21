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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره.. أنواع من الوشم يمكن إزالتها بالليزر

الوشم
الوشم

انتشرت خلال الفترة الماضية طرق عديدة لإزالة الوشم والتاتو بـ الليزر، ولكن جاءت شكوى من البعض أن مدة إزالة الوشم قد تطول لسنوات، وذلك يتوقف على نوعه.

قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن  إزالة الوشم بالليزر، تقنية حديثة يتم استخدامها في إزالة رسومات الوشم أو التاتو والمكياج الدائم للوجه وتاتو الحواجب وتقوم هذه التقنية على استخدام الأشعة القوية لليزر التي تقوم بتدمير جزيئات المادة الصبغية أي أن كان لونها أو استمراريتها دائمة أو مؤقتة.

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أنواع الوشم 

وأضافت داليا شهاب في تصريحات صحفية، أن هناك أنواع للوشم التي يستخدم الليزر لإزالتها  فهناك وشم يتم رسمه بغرض الزينة له غرض تجميلي فقط وهو أكثر الأنواع  انتشارا كما يعمل الليزر على إزالة الوشم الذي ينتج عن التعرض للحوادث وهو المؤثرات الغريبة التي تصيب الجسم  ويغير لون الجسم بصورة غير إرادية  كما يزيل وشم  التجميل أو الماكياج الدائم ويهدف لعلاج التشوهات الخاصة بلون الجلد والندوب.

وأردفت أن هناك طريقة لاستخدام الليزر في إزالة الوشم  حيث يقوم  الطبيب بتحديد عدد الجلسات التي يحتاجها الشخص  لإزالة الوشم طبقا لحجم الوشم  ولونه وغالبا ما يتم  إزالة الوشم في عدد من الجلسات يتراوح من 2 إلى 4 جلسة، وقد تتطلب بعض الحالات  عدد أكبر من الجلسات.

وتابعت استشارى حقن البوتكس والفيلر والليزر أنه قد يختلف طريقة استخدام الليزر لإزالة الوشم وفقا لعمر الشخص وحجم  الوشم ونوعه ولون البشرة المعالجة وطبقة الجلد التي تمكنت طبقة الوشم  من الوصول إليها  كما يتم تغطية العيون بوضع واق عليها لحمايتها من أشعة الليزر ويقوم الطبيب بوضع جهاز يدوي على الجلد وتسليط ضوء الليزر على الجلد.

وأكدت، أنه لا يتطلب إزالة الوشم للتخدير وبشكل عام قد يتخذ الطبيب قرار بدهن الجزء الذي سيتم علاجه بدهان مخدر ، ويوجد نوعين من الليزر الذي يستخدم  في إزالة الوشم ويعتبر النوع الأول هو  الأقدم ، ويستخدم بصورة كبيرة  في إزالة الألوان الداكنة  وله نتائج فعالة في هذا  الصدد، وتنخفض فعالية هذه النتائج عندما يتم استخدام هذا النوع مع الألوان الفاتحة.

وأشارت، إلى أن النوع الثاني هو الأكثر استخداما إذ يتم استخدامه في إزالة الوشم منذ 5 سنوات ، وله جدوى فعالة عند إزالة الوشم الفاتح الألوان ، ويشترط أن يمر فترة طويلة بين إجراء الجلسات  قد تصل هذه الفترة لأربعة أشهر .

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