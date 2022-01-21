برعاية الرئيس السيسي..سيوة تستعد للمهرجان الدولي للتمور غدا| فيديو

غدا انطلاق مهرجان التمور بواحة سيوة

أنهت واحة سيوة استعداداتها لاستقبال فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور والذى يبدأ غدا السبت ٢٢ الى ٢٤ يناير الجارى.

صدى البلد أجرت بثا مباشرا لمتابعة استعدادات واحة سيوة للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة والذى يقام برعاية الرئيس السيسي.



وأنهت واحة سيوة الترتيبات النهائية لأجنحة المهرجان للشركات والعارضين المشاركين من المصريين والدول العربية والاجنبية كما تم تجهيز القاعة الرئيسية والتى سيقام بها فاعليات المهرجان غداً .

كان محافظ مطروح التقى وامين عام جائزة خليفة الدولية لبحث الإستعدادت لمهرجان التمور لنخيل التمر والابتكار الزراعى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من مشايخ سيوة لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الاماراتية ووزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح .



و نقل آمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحيات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذى يعدمهرجان سيوة يعد الام للمهرجانات وانطلقت منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة او الوادى الجديد او الواحات البحرية و استراتيجية زراعة النخيل وغيرها ،مع التشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمهرجان الخامس هذا العام.

وتقدم بالشكر لكل من ساهم من تنفيذيين وشعبيين ومتطوعين بمحافظه مطروح كفريق واحد بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والحرص على نجاح المهرجان مع التأكيد على تقديم كافة الدعم والتعاون،وكذلك الشكر لجهود اللجنة العلمية على تقيمها واختياراتها لنتائج الفائزين والتى سيعلن عنها خلال المهرجان.



وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والمعاونيبن معه على الاهتمام والدعم والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان،وبما يحققه من استفادة واضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة من خبرات ومعلومات استفاد منها اهالى سيوة.وقرر محافظ مطروح صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة من أعمال نظافة وانارة وتجهيزات وغيرها.

كما تابع محافظ مطروح اليوم الجمعة بروفة طابور العرض للفلكور السيوى المشارك في برنامج فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور .



جيث تضمن العرض للتراث البيئي والفلكور السيوى مرور عربات الكارو الخشبية تحمل رحايا الطحن وانواع الاكلات ومكونات النخيل واستخداماتها المختلفة وغيرها في حياة الانسان السيوى ،وكذلك المشى على الارجل الخشبية .

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