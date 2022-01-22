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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 22 يناير.. أعرف شخصيتك من يوم ميلادك

الأبراج
الأبراج

يحتفل مواليد  22 يناير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء .

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أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

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توقعات الأبراج .. حظك اليوم الخميس 20 يناير

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم فإذا كنت مولودا في يوم 22 يناير فإن ذلك يعني أنك تميل للتعلق بجذورك وأصولك.. لديك أيضا روح إخلاص، وتحب التميز وتتمتع بشخصية ثرية، لكنك تميل للعناد والمقاومة كثيرا.


نصيحة: 

في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

 

مواليد اليوم السبت 22 كانون الثاني يناير من برج الدلو


من جانبها قدمت خبيرة الأبراج ماغي فرح لمولود اليوم من برج الدلو نصيحة وقالت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أن شخص اجتماعي ومُنفتح، ويحب تكوين صداقاتٍ جديدة، خاصةً مع الأشخاص الذين يستطيع مُشاركة أفكاره معهم ومناقشة المواضيع بعمق وتفاصيل بصحبتهم، ويُفضّل الصداقات طويلة المدى، وقد يمتلك عدداً قليلاً من الأصدقاء إلّا أنّ تلك الصداقات قد تمتد مدى الحياة، ويُعطي الصداقة قدراً كبيراً من الأهمية، ويعتبر أصدقاءه أشخاصاً بالغي الأهمية في حياته ويستحوذون على مساحة كبيرة من وقته واهتمامه، ولا يتردد في مشاركتهم الكثير من تفاصيل حياته حتّى الخاصة منها. 

اليوم مواليد الأبراج شخصية شخصية مواليد يوم

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