أخبار التكنولوجيا|"الرمال البيضاء" أحدث خدع النصب الإلكتروني في مصر.. أوبو تعلن عن أرخص هواتف 5G.. أول متصفح ويب لتداول العملات المشفرة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

تخطط شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، لزيادة إيراداتها عبر إنستجرام من خلال إضافة ميزة الاشتراكات المدفوعة لمساعدة المبدعين على كسب المال بدعم من مجتمعاتهم ضمن تطبيق Instagram، والتي حصل عليها صانعو المحتوي على Facebook في شهر يونيو عام 2020.

شوقت شركة لينوفو Lenovo، للإمكانيات والمرفقات الرئيسية التي سيقدمها هاتف الألعاب المرتقب Legion Y90، عبر منشورين على موقع ويبو Weibo الصيني مما يؤكد على المواصفات التي كشفتها التسريبات في وقت سابق اليوم.

استثمار المستقبل.. طالب يصبح مليونيرا لبيع صوره السيلفى بتقنية NFT

ظهرت في الفترة الأخيرة تقنية جديدة تسمى NFT شاع استخدامها بين أقطاب التكنولوجيا مثل جاك دوروسي، الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، ولكن سرعان ما انتشر استخدام هذه التقنية بشكل واسع خاصة بين الشباب، حيث استطاع طالب إندونيسي أن يصبح مليونيرا بين عشية وضحاها بسبب هذه التقنية.

القصة الكاملة لـ تطبيق "الرمال البيضاء".. أحدث خدع النصب الإلكتروني في مصر

الرمال البيضاء أو الوايت ساندز white sands، هو موقع إلكتروني جديد تصدر مؤشرات البحث عبر محرك جوجل في مصر خلال الأسابيع الماضية، كونه منصة لربح الأموال عبر الإنترنت، ولكن في حقيقة الأمر أن التطبيق الذي أثار ضجة كبيرة في عالم الربح من الإنترنت ما هو إلا خدعة جديدة للنصب على المستخدمين من أجل الحصول علي المال.

كل ما تريد معرفته عن اللوحة الأم في الكمبيوتر ومكوناتها وكيفية الحفاظ عليها

اللوحة الأم هي المكون الرئيسي في نظام الكمبيوتر والتي تستخدم لربط جميع مكونات نظام الكمبيوتر حتى تتمكن من أداء العديد من المهام والوظائف في النظام، وتعتبر اللوحة الأم بمثابة العمود الفقري للنظام حيث يتم توصيل جميع المكونات بلوحة دائرة كهربائية واحدة لأداء وظائفها.

أعلنت شركة أوبرا Opera، عن إطلاق متصفحها الجديد Web3، وهو متصفح ويب يمنح مستخدميه محفظة تشفير مدمجة تمكنهم من الوصول بطريقة سهلة إلى العملات المشفرة وتبادل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT للتطبيقات اللامركزية.

قبل الإعلان الرسمي عنها.. سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S22

أكدت شركة سامسونج Samsung، تاريخ إطلاقها سلسلة Galaxy S22 المرتقبة، والتي من المقرر أن تكشف عنها عبر حدث Unpacked خلال شهر فبراير المقبل.

أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G.. سعر ومواصفات Oppo A96

كشفت شركة أوبو Oppo، عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة (A)، والذي طورته ليكون واحدا من أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G، بل والأرخص لعام 2022.

النظرة الأولى على تصميم هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50.. صور

كانت شركة هواوي Huawei، قد اضطرت للتخلى عن إطلاق أحدث إصداراتها من سلسلة Mate، نظرا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، واليوم كشفت تسريبات جديدة تصميم هاتف HUAWEI MATE 50 المنتظر.