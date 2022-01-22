عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أكبر هجوم لداعش منذ 2019.. هروب إرهابيين من سجون سوريا وعودة التوترات

أرشيفية
أرشيفية

ضربت التوترات الإرهابية مرة أخرى، الأراضي السورية، ففي الساعات الأولى من الجمعة أمس، بدأ عناصر تنظيم داعش الإرهابي الهجوم بسياراتهم المفخخة على سجن غويران، في جنوبي مدينة الحسكة السورية، ويضم هذا السجن 3500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي.

أكبر عملية عسكرية لداعش

هذه العملية العسكرية، وصفها المركز السوري لحقوق الإنسان بأنها الأكبر منذ سنوات على إعلان سقوط التنظيم المتطرف في سوريا، وأدت لاندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة بين القوات الأمنية المسؤولة عن السجن، وعناصر داعش المهاجمين بعد تسللهم لمحيط السجن من حي الزهور جنوبي الحسكة.

ولازالت الاشتباكات العسكرية في منطقة سجن غويران مستمرة بين عناصر تنظيم الدولة "داعش"، من جهة، وقوات مكافحة الإرهاب والاسايش من جهة أخرى، في محاولة للسيطرة على الوضع بإسناد من التحالف الدولي، والذي جدد قصفه اليوم السبت على المنطقة، في حين لا تزال مباني سجن غويران تحت سيطرة التنظيم.

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش على سجن الحسكة

قوات سوريا الديمقراطية: هجوم داعش على سجن الحسكة الأكبر والأكثر تنظيما

حصار سجن غويران

وبالتزامن مع عمليات التمشيط لحي غويران وحي الزهور ومحيط الحسكة، تمكنت القوى العسكرية من عزل السجن عن محيطه للسيطرة عليه بشكل كامل لتسهيل عملية البحث عن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية و السجناء الفارين.

من ناحية أخرى، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الفارين غير معروف، ولكن المئات منهم فروا أمس، مصيرهم لايزال مجهول حتى الآن، وبالانتقال إلى حصيلة الخسائر البشرية فقد وثق المرصد ارتفاعها، وبلغ عدد القتلى منذ بدء عملية سجن غويران، 78 قتيلاً، هم كالتالي:

  • 45 من تنظيم الدولة الإسلامية
  • 28 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب
  • 5 مدنيين

ويؤكد المرصد السوري أن عدد الضحايا أكبر من ذلك ولا يعلم العدد الحقيقي حتى اللحظة، نظراً لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم من جميع الأطراف ووجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة، مشيرا إلى أن مصير العشرات من موظفي وحراسه مجهول، ولا يعلم ما إذا تم قتلهم جميعاً أم اتخاذهم رهائن وأسرى أو غير ذلك.

سجن غويران يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم أجمع، كما أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس 2019.

 

داعش تنظيم داعش سجن غويران سوريا الحسكة

موضوعات متعلقة

اعتقال 130 من عناصر داعش الفارين من سجن غويران في سوريا

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

قوات سوريا الديمقراطية: هجوم داعش على سجن الحسكة الأكبر والأكثر تنظيما

ترشيحاتنا

لمدة 4 أعوام .. تويوتا تزيد من وقت قوائم الانتظار لسياراتها لاندكروزر

الوزراء: مد توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام ينتهي في يناير 2023

في تصريحٍ نادر.. الصين تكشف عن خطوة تحدت بها العقوبات الأمريكية على إيران

تضم ماركات عالمية| مزاد جديد لجمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

أرقام محمد الشناوي في أمم أفريقيا بعد الفوز بأفضل حارس في دور المجموعات

السكة الحديد توقع إتفاقية مع صندوق التعاون الكورى لتحديث الإشارات بخط الأقصر السد العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

متحور جديد متفرع من أوميكرون قيد التحقيق في بريطانيا.. تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

قارس البرودة يصل إلى 3 درجات..الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

فيديو جراف.. بعنا البيت.. أبرز تصريحات أرملة الفنان يوسف شلبي عن مرضه

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ