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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

السبكي: 550 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالزهور التخصصي في بورسعيد

مستشفى الزهور
مستشفى الزهور

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات أول مستشفى حكومي معتمد بمصر للجراحات مستشفى الزهور التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 550 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى الزهور ببورسعيد مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، تتضمن بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأوضح السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 60 ألف خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، و 10 آلاف خدمة بالأقسام الداخلية، و 200 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و 300 ألف خدمات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، علاوة على إجراء أكثر من 5 آلاف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

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وأضاف، أن مستشفى الزهور ببورسعيد تقدم الخدمات الطبية والعلاجية في أكثر من 15 تخصصًا طبيًا، أهمها "الطوارئ، الرعايات المركزة والمتوسطة، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك، وحدة تفتيت الحصوات، تنظيم الأسرة، العمليات، العلاج الطبيعي"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل "ميكروبيولوجي، هيماتولوجي، طفيليات، كيمياء"، والفحوصات بالأشعة "سونار، عادية، مقطعية، إيكو، فوق صوتية، Xray، CARM"، وبنك الدم.

وتابع، أن  المستشفى استحدث خدمات العلاج الطبيعي بهدف تقديم التأهيل الوظيفي والحركي لمرضى الشلل النصفي والرباعي والتورم الليمفاوي، وكذلك لحالات العنايات المركزة والداخلي وحالات خشونة المفاصل والتهاب الأعصاب، وتأهيل ما بعد العمليات الجراحية وما بعد الكسور، لافتًا إلى أن المستشفى أحدثت طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من العمليات والتداخلات الجراحية وخاصة باستخدام تقنية المناظير‘ إضافة إلى خدمات علاج حالات الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها بأعلى جودة وكفاءة عالمية.

واستكمل، أن مستشفى الزهور ببوسعيد ضمن مستشفيات متعددة التخصصات الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنها تعد نموذج من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى بها وتطبيقها بمختلف محافظات مصر، حيث تم تأسيسها بمعايير عالمية لتوفير خدمات طبية متعددة ومتميزة لأهالي محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

تجدر الإشارة، إلى أنه تبلغ المساحة الكلية لمستشفى الزهور ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، وتتكون من مبنيين، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 70 سرير بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والرعايات المركزة، إضافة إلى 9 عيادات خارجية "الأسنان، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، المسالك، التخدير، الغيار، تنظيم الأسرة، الغدد الصماء"، وأنها حصلت على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".

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