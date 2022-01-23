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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب الأردن وإسرائيل ولبنان.. تفاصيل

صدى البلد

شعر السكان بزلزال في إسرائيل وشمال الأردن وجنوب لبنان في وقت متأخر من ليلة السبت، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام وأكده المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفادت وسائل إعلام الأردنية، اليوم الأحد، بحدوث هزة أرضية شعر بها السكان.

وقالت قناة "المملكة" الأردنية، إن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة مقياس ريختر ضربت بحيرة طبريا قبيل منتصف الليل، بحسب التوقيت المحلي.

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وقد أوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في تقرير أولي أن الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من الليل في منطقة البحر الميت قد تم قياسه بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق كيلومترين.

زلزال الأردن إسرائيل لبنان هزة أرضية

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