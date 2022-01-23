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رياضة

8 شروط

«الشباب والرياضة» تُعلن شروط الالتحاق بالمرحلة الثانية من برنامج إعداد المدربين لمواجهة الشائعات

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني و بالتعاون مع وحدة تصدوا معنا بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الثانية من البرنامج  التدريبي لإعداد المدربين في مجال القومي مواجهة الشائعات ، الذي يحمل شعار "تصدوا معنا"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ويشارك ضمن فعاليات المرحلة الثانية  عدد 16 محافظة هي " الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ ،دمياط، المنوفية،البحر الأحمر،الفيوم، بني سويف ،الأقصر ، قنا،أسوان ،الإسماعيلية، شمال سيناء،جنوب سيناء".

أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة " حرص الوزارة علي استدامة الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة في عصر بناء الجمهورية الجديدة ، بإرادة سياسية جادة تضع  النشء والشباب في صدارة أولوياتها وبأفكار حيوية مبتكرة  وتوصيات واقعية تعكس رؤية واعية لكوادر شابة تدرك بعمق تحديات ومتغيرات ومتطلبات عصرها 

وأشار «صبحي» : إلى أن البرنامج  يستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.

وحددت الوزارة الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج التدريبي كالتالي :  


اولًا - أن يكون المشارك حاصلاً على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، ويفضل الحاصلين على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أو اي  دورات أخرى تنظمها الاكاديمية.

ثانيًا-  لا تقل المرحلة العمرية للالتحاق  عن 20 عامًا وقت التقدم للحصول على البرنامج التدريبي ولا يزيد عن 35 عامًا وأن يكون حاصلًا علي مؤهل عالي .

ثالثًا -  أن يكون المتقدم حاصلًا علي خبرات تدريبية سابقة، وتذكر في السيرة الذاتية مدعومة بالمستندات.

رابعًا- الالتزام بتدريب وتثقيف عدد لا يقل عن 300 فرد داخل محافظته في أحد المنشآت التابعة للوزارة .

خامسًا -أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بواسطة لجنة من خبراء الامن القومي ووزارة الشباب والرياضة.

سادسًا - شرط التفرغ خلال دورة تدريب المدربين كشرط رئيسي للحصول علي البرنامج التدريبي .

سابعًا - التسجيل في الاستمارة الالكترونية  من خلال الضغط علة هذا الرابط .

ثامنًا - آخر  موعد للتسجيل يوم الاثنين الموافق 31 يناير الجاري لعام 2022 .

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الشائعات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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