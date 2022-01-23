مسئول دانماركي: تنمية غير مسبوقة تشهدها مصر بصفة عامة وخاصة البنية التحتية والتعليم

التقى سفير جمهورية مصر العربية فى الدانمارك كريم شريف كلاً من الوزير "بيرتل هاردر" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدانماركى، والسفير "اريك راسموسن" وزير الدولة أمين عام وزارة الخارجية الدانماركية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين على المستويين البرلماني والقنصلي.

وفيما يتصل بالجانب البرلماني، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدانماركى - من واقع خبرته السابقة كوزير للتعاون الدولي والتنمية والتعليم والتعليم العالى والشؤون الاجتماعية والهجرة فى حكومات دانماركية سابقة- بالتطورات التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات وبصفة خاصة البنية التحتية والتعليم والتعليم العالى والتعليم الفنى والبيئة والهجرة غير الشرعية، كما أعرب عن تطلعه للتواصل والتعاون مع نظرائه بلجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الزيارات والخبرات والرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أشاد أمين عام وزارة الخارجية الدانماركية بالجالية المصرية في الدانمارك ودورهم في المساهمة فى التنمية الاقتصادية بالبلاد. كما أعرب عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما شهده من واقع زياراته العديدة إلى مصر.