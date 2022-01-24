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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من فئة الـ SUV .. لامبورجيني أوروس موديل 2022 بالإمارات|صور

من فئة الـ SUV ..
من فئة الـ SUV .. لامبورجيني أوروس موديل 2022 بالامارات

تعتبر السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارات التابعة للصانع الايطالي المخضرم، والتي تنافس بقوة بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم داخل السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع باقة من مواصفات الحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

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 لامبورجيني أوروس موديل 2022

تسارع السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022

 

تنطلق السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية فقط، مكع سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلومتر في الساعة.

 لامبورجيني أوروس موديل 2022

محرك السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022

 

دعمت السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 لامبورجيني أوروس موديل 2022

تجهيزات السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022

 

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، مع نظام صوتي وترفيهي مقترن بمقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة مقاعد رياضية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وكمبيوتر للرحلات، ومثبت سرعة، إلى جانب مكيف هواء اوتوماتيكي، ومدخل USB و AUX، وحساسات حركة وكاميرا محيطة لسهولة الاصطفاف والتحكم، وبلوتوث، ومراّة التعتيم أوتوماتيكياً.

 لامبورجيني أوروس موديل 2022

قياسات السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022

 

ترتكز السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.003 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.112 متر، و 2.016 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.638 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 574 لتر.

 

 لامبورجيني أوروس موديل 2022

أسعار السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 بالامارات

 

تقدم السيارة لامبورجيني أوروس موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 102 الف درهم.

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