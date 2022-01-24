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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يهاجم أحمد حلمي بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

منى زكي - أحمد حلمي
منى زكي - أحمد حلمي

تصدر الفنان أحمد حلمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز".

 

هاجم الجمهور الفنان أحمد حلمي، بسبب اعتراضهم على عدد من المشاهد للفنانة منى زكي.

 

وقام البعض بنشر تعليقات مسيئة على صور أحمد حلمي، بحسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

نحرص على قيم المجتمع .. نقابة المهن التمثيلية تصدر بياناً بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

طارق الشناوي: ناس كتير هاجمت فيلم "أصحاب ولا أعز" من غير ما تشوفه

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

 

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

 

 

أصحاب ولا أعز أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى منى زكى Perfect Strangers نتفلكس منصة نتفلكس

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