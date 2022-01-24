الجمهور يهاجم أحمد حلمي بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

تصدر الفنان أحمد حلمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز".

هاجم الجمهور الفنان أحمد حلمي، بسبب اعتراضهم على عدد من المشاهد للفنانة منى زكي.

وقام البعض بنشر تعليقات مسيئة على صور أحمد حلمي، بحسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .