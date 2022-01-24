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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شريف رمزي لمنتقدي أصحاب ولا أعز: مش من حقك تفرض رقابتك على حد

صدى البلد

علق الفنان شرف رمزى على الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة الفنانة منى زكى  عبر تويتر . 

 

وكتب شريف رمزى :" أنت من حقك طبعا انك تعمل رقابة ذاتية على اى حاجة فى حياتك لكن لازم رقابتك الذاتية دى متخرجش على اطار انها ذاتية ،متفرضهاش على حد ،مش من حقك ".

 

وأضاف شريف رمزى :": فى شروط واجبة لنقد أى عمل فنى أهمها وأولها انك تبقى شفته".

بيان نقابة المهن التمثيلية 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز”.

 

جاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء،  بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام،  ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها )  والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة 
ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :


أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه 


ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .

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ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

 

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي".

 

 

 

الفنانة منى زكي فيلم “أصحاب ولا أعز” أصحاب ولا أعز نقابة المهن التمثيلية شريف رمزي

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