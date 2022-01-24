وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات النقل بشرق طنطا

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الاثنين سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بإدارة شرق طنطا التعليمية، حرصا منه على متابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على حسن سير الامتحان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الامتحانية بجميع المراحل.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما توجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدرسة الشيخ محمد أبو العلا البنا الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات، وحسن سير الامتحان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمعلمين بضوابط الامتحان.

كما توجه إلى مدرسة الشهيد الرائد محمد أحمد عبد المنعم خلال الابتدائية المشتركة، التابعة لنفس الإدارة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة، ولا توجد شكاوى من الأسئلة أو الورقة الامتحانية، ثم قام بمتابعة أعمال الكنترول الداخلي للمدرسة، ووجه بضرورة التصحيح والرصد الورقي والالكتروني يومياً وأولا بأول، ومراعاة صالح جميع الطلاب خلال التصحيح.

يذكر أن امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 قد بدأت في العاشر من يناير الجاري وتستمر حتى الثالث من شهر فبراير القادم، ويؤدي اليوم الامتحان طلاب الصفوف السادس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي العام (نظام ورقي)، والثاني والرابع التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا للجدول المعلن سابقاً.

وخلال جولته بمدارس اطمأن وكيل الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واستخدام كواشف الحرارة عند دخول الطلاب إلى جميع اللجان.

كما أشاد وكيل الوزارة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

وكشف وكيل الوزارة، أنه نحو 104373 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي، ونحو 95442 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي، ونحو ٣٥٠٠٣طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، 34321 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 798 طالب وطالبة من الصف الرابع الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان العلوم فقط، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة الكيمياء في الفترة الأولى، والجغرافيا في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم وأقسامهم.

تعليمات مشددة علي الإجراءات الاحترازية والضوابط الامتحانية ومراعاة صالح الطلاب

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