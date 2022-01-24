عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات النقل بشرق طنطا

بالصور: وكيل التعليم
بالصور: وكيل التعليم بالغربية يباشر امتحانات النقل بطنطا

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الاثنين سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بإدارة شرق طنطا التعليمية، حرصا منه على متابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على حسن سير الامتحان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الامتحانية بجميع المراحل.

التنسيقية تشارك في مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية"

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما توجه  وكيل الوزارة، لمتابعة مدرسة الشيخ محمد أبو العلا البنا الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات، وحسن سير الامتحان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمعلمين بضوابط الامتحان.

كما توجه إلى مدرسة الشهيد الرائد محمد أحمد عبد المنعم خلال الابتدائية المشتركة، التابعة لنفس الإدارة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة، ولا توجد شكاوى من الأسئلة أو الورقة الامتحانية، ثم قام بمتابعة أعمال الكنترول الداخلي للمدرسة، ووجه بضرورة التصحيح والرصد الورقي والالكتروني يومياً وأولا بأول، ومراعاة صالح جميع الطلاب خلال التصحيح.

"محول كهرباء داخل الكتلة السكنية خطر يهدد سكان شارع الزراعة في الغربية

يذكر أن امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 قد بدأت في العاشر من يناير الجاري وتستمر حتى الثالث من شهر فبراير القادم، ويؤدي اليوم الامتحان طلاب الصفوف السادس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي العام (نظام ورقي)، والثاني والرابع التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا للجدول المعلن سابقاً.

وخلال جولته بمدارس  اطمأن وكيل الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واستخدام كواشف الحرارة عند دخول الطلاب إلى جميع اللجان.

ضبط 13 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

كما  أشاد وكيل الوزارة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

وكشف  وكيل الوزارة، أنه نحو 104373 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي، ونحو 95442 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي، ونحو ٣٥٠٠٣طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، 34321 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 798 طالب وطالبة من الصف الرابع الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان العلوم فقط، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة الكيمياء في الفترة الأولى، والجغرافيا في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم وأقسامهم.

تعليمات مشددة علي الإجراءات الاحترازية والضوابط الامتحانية ومراعاة صالح الطلاب

IMG-20220124-WA0022
IMG-20220124-WA0022
IMG-20220124-WA0020
IMG-20220124-WA0020
IMG-20220124-WA0021
IMG-20220124-WA0021
وزارة التربية والتعليم محافظ الغربية التعليم الفني التعليم امتحانات وزير التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الإجراءات الاحترازية طنطا النقل

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية يفتتحان مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى .. غدا

ترشيحاتنا

مصر: هجمات ميلشيا الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات انتهاك جسيم للقانون الدولي

رسالة محمول وصلت لـ عريس كتبت نهاية حياته بعد زواجه بساعات |اقرأ

وزير الري: إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء لحمايتها من أخطار السيول

الصحة : لقاح كورونا آمن تماما على المرأة الحامل وحديثة الزواج |فيديو

السبكي: افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

السرية التامة.. 3 قرارات عاجلة من كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

للموظفين.. الغرامة والحبس عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

رئيس وكالة مكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ