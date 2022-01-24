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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للأمهات.. إزاي تعرفي إن طفلك يشعر بالبرد

طفل
طفل

تدفئة الأطفال الصغار أثناء النوم في الشتاء من الأمور الصعبة، لا تعلم العديد من الأمهات والآباء ما إذا كان الطفل يشعر بـالبرد أم لا، فمن أصعب الأمور أن تكون والدًا جديدًا ولا تعلم إشارات طفلك، نظرًا لأنهم غير قادرين على تدبير أمورهم بأنفسهم أو التعبير عن الأشياء التي تزعجهم. من المهم أن يتعلم الآباء علامات الجوع والتعب والمرض ودرجة الحرارة وغير ذلك.

 

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إزاي تعرفي إن طفلك يشعر بالبرد

1- تشعر أيديهم وأقدامهم بالبرودة

على الرغم من أن هذا مؤشر ضعيف بشكل عام على درجة حرارة الجسم الإجمالية لطفلك ، إلا أن الحرارة تتسرب بسرعة عبر اليدين والقدمين وغالبًا ما تكون الأكثر تعرضًا، أشارت مقالة في طب الأطفال الهندي إلى أن أقدام طفلك ويديه يجب أن تكون دافئة مثل باقي أجزاء الجسم، لذا ، إذا شعرت يدا طفلك أو قدماه بالبرودة ، ضعي طبقة إضافية، فقط لتحافظي على سلامته، كما يشعر طفلك بالبرودة إذا وجدت لونا أزرق في أطرافه ، وإذا كانت اليدان أو القدمان باردتين عند اللمس، يمكنك أيضًا أن تشعري بالجزء الخلفي من عنقه إذا كان الجو باردًا.

2- جلد شاحب

إذا كان طفلك يشعر بالبرد ، فمن المحتمل أن يكون جلده شاحبًا أكثر من المعتاد، ومع ذلك ، إذا كان هذا مصحوبًا بـالخمولفقد يكون هذا علامة على انخفاض حرارة الجسم، إذا حدث هذا ، كما يقول بوسنر ، قومي بتدفئة ببطء، فيمكنك وضع قبعة على رؤوسهم لأن الأطفال يفقدون الكثير من الحرارة من رؤوسهم.

3- يبدأون بالعطس

عندما يبدأ طفلك بالعطس ، عادة ما يكون ذلك علامة على أنه بارد، هذا بسبب استجابة مرتبطة بمنطقة ما تحت المهاد ، وهي جزء من الدماغ يتحكم في درجة حرارة الجسم، هذا هو السبب في أن الأطفال عادة ما يعطسون عندما يتم تغيير ملابسهم، إنه أمر طبيعي للغاية ولا يتعلق بإصابتهم بفيروس البرد.

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