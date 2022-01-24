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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في إنشاء مول للملابس المستعملة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  اجتماعا موسعا، مع تجار الملابس المستعملة بمدينة بورسعيد،  وذلك لعرض مستجدات العمل في إنشاء مول الملابس المستعملة بحي العرب والرد على تساؤلات التجار في هذا الشأن،  جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وأعضاء  الغرفة التجارية،  و مستشار المحافظة للاستثمار واستشاري المشروع. ورئيس حي العرب وعدد من الأجهزة المعنية

وأكد محافظ بورسعيد أن مول الملابس المستعملة الجديد ، سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه، وتوفير الراحة للزائرين، مضيفا أن مول الملابس المستعملة الجديد  يشمل كافيهات، و سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول لخدمة الزوار و مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل داخل المول، وسلالم كهربائية،  كونه مصمم على أغلى مستوى وطبقا للطراز العالمي بما يجذب الزائرين للمحافظة من كافة المحافظات،  فضلا عن توفير  جراج مخصص لوسائل مواصلات الرحلات،  حيث يتكامل مع مجمع الأسواق الموجودة (بازار بورسعيد وسوق الاسماك)  لتقديم خدمات متكاملة للزائرين.

وأشار محافظ بورسعيد أن الهدف الرئيسي من هذه  المشروعات هو تطوير قلب مدينة بورسعيد وتوفير مصدر اقتصادي يساعد أصحاب البيع والشراء ،  وتحقيق الرواج السياحي،  ويساعد على إقبال المواطنين من مختلف المحافظات لاقتناء الملابس داخل المول الذي يضم العديد من الأنشطة بداخله. 

الغضبان الهدف الرئيسي من المشروعات الجديدة   تطوير قلب مدينة بورسعيد

وقام الاستشاري المسؤول عن المول بعرض شرح تفصيلي حول تصميم ومكونات مول الملابس الجديد،  لافتا إلى أنه يقام على مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد، الجديد، وسوق الأسماك الجديد، ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلاً سيضمها المول.
 

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وأكد المحافظ أن إقامة مول الملابس المستعملة يهدف في المقام الأول لخدمة التاجر،  موجها التجار بالتنسيق مع استشاري المشروع و الغرفة التجارية للتعرف على التصميم  والمحال داخل المول وتحديد الية توزيع المحال،  مؤكدا أنه سيتم توزيع المحال داخل المول بناء على الٱلية التي يختارها التجار. 

الغضبان الهدف الرئيسي من المشروعات الجديدة   تطوير قلب مدينة بورسعيد

وأعلن المحافظ أن المول سيدار من خلال شركة متخصصة فى الأمن والنظافة للحفاظ على المشروع الجديد، على غرار سوق الأسماك الجديد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المول الجديد فى أبريل القادم، لإحداث رواج تجاري وسياحي بالمنطقة خلال هذه الفترة والتي تشهد العديد من المناسبات 

الغضبان الهدف الرئيسي من المشروعات الجديدة   تطوير قلب مدينة بورسعيد
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