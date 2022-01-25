رئيس جامعة طنطا: إستراتيجية الجامعة الجديدة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

عقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اجتماعا موسعا مع عمداء الكليات وعدد كبير من علماء الجامعة والباحثين والهيئة المعاونة بالجامعة فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أكد رئيس الجامعة أنه تم اعداد استراتيجية الجامعة الجديدة لتساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وأضاف نسعى لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة وتحقيق قفزة فى التصنيفات الدولية واستعرض خلال الاجتماع استعدادات الجامعة للمشاركة فى التصنيفات الدولية ودعم النشر الدولى لعلماء الجامعة فى كبرى الدوريات العلمية الدولية.

كما استعرض الخطط المستقبلية لعقد بروتوكولات تعاون مشترك وشراكات علمية مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم و المتميزة فى شتى المجالات العلمية والانسانية و التى من شأنها رفع تصنيف الجامعة على كل من الساحة الاقليمية و الدولية وتطوير العملية التعليمية والبحث العلمى.