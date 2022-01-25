إجماع دولي على معاقبة روسيا في حالة غزوها لـ أوكرانيا

أكد بيان صاد عن كل من: الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية، أفاد بأنهم قرروا معاقبة روسيا؛ في حالة غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجرى اجتماعات مثمرة مع القادة الأوروبيين، مؤكدا: "هناك إجماع بيننا حول الأزمة الأوكرانية".

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أمس الإثنين، أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية في حالة اعتدت على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح بشأن العواقب التي ستتعرض لها روسيا إذا اعتدت على أوكرانيا.

وأضاف:"نعطي أولوية للحوار لخفض التصعيد الروسي ومستعدون لجميع الاحتمالات".

وتابع:"الأعمال العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قد تبدأ في أي لحظة ولدينا مؤشرات على ذلك".

وواصل:"ربما نقوم بتقليص عدد دبلوماسيينا في كييف"؛ تحسبا لوقوع عدوان روسي.