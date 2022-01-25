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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد اللهجة.. تحذير أمريكي لروسيا بسبب أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا، سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

وأشار بيان صادر عن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية، إلى أنهم قرروا معاقبة روسيا؛ في حالة غزوها لأوكرانيا.

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إجماع دولي على معاقبة روسيا في حالة غزوها لـ أوكرانيا

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أمريكا تهدد روسيا وتدرس سحب الدبوماسيين من أوكرانيا تحسباً للغزو

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجرى اجتماعات مثمرة مع القادة الأوروبيين، مؤكدا: "هناك إجماع بيننا حول الأزمة الأوكرانية".

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أمس الإثنين، أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية في حالة اعتدت على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن  الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح بشأن العواقب التي ستتعرض لها روسيا إذا اعتدت على أوكرانيا.

وأضاف:"نعطي أولوية للحوار لخفض التصعيد الروسي ومستعدون لجميع الاحتمالات".

وتابع:"الأعمال العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قد تبدأ في أي لحظة ولدينا مؤشرات على ذلك".

وواصل:"ربما نقوم بتقليص عدد دبلوماسيينا في كييف"؛ تحسبا لوقوع عدوان روسي.

الرئيس الأمريكي الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة أوكرانيا بريطانيا

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