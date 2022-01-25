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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| حسام غالي يحذر موسيماني.. مكافأة كبيرة في انتظار منتخب مصر حال عبور كوت ديفوار.. سبب الخلاف بين الزمالك والجزيري

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، نعرضها لكم فيما يلي:

 

البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

قال خليل البلوشي، معلق مباراة الكاميرون ضد جزر القمر، إنه كان لا بد أن يكون هناك رحمة باستثناء منتخب جزر القمر والسماح له باستدعاء حارس مرمى بسبب الظروف التي جرت قبل المباراة التي انتهت لصالح الكاميرون في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بنتيجة 2-1.


هشام يكن: ما فعله رئيس الزمالك معي إهانة ولو كسبت مش هقعد زي الكراسي.. فيديو
قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك، إنه فوجئ بطلب رئيس نادي الزمالك، بإبراز الكارنيه الخاص بعضوية النادي خلال جلوسه في مقر القلعة البيضاء.


الونش خارج حسابات المنتخب أمام كوت ديفوار رسميا
أكد الإعلامي محمد شبانة أن التقارير أوصت الطبية للجهاز الطبي في المنتخب الوطني، بضرورة استبعاد محمود الونش مدافع الفريق عن التواجد في قائمة مباراة كوت ديفوار المقرر لها الأربعاء.


كاف يحدد مكافأة فوز مصر على كوت ديفوار
أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة تلقي تأكيدات من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بإرسال 18 مليون جنيه، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا حال الفوز على كوت ديفوار في قمة الأربعاء المقبل بثمن النهائي.


الأهلي بلا مهاجم في كأس العالم للأندية
قال الإعلامي محمد شبانة إن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يواجه أزمة هجومية كبيرة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل بعد إصابة عدد من اللاعبين المرشحين للمشاركة في مركز رأس الحربة وتأكد غياب صلاح محسن بعد إصابته بكسر في مشطية وجه القدم وخضوعه لتدخل جراحي حيث يحتاج لشهرين تقريبا من أجل العودة مرة أخرى للملاعب.


غالي يحذر موسيماني للمرة الأخيرة.. ويحدد موعد تجديد عقده
أكد الإعلامي محمد شبانة أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي عقد جلسة مطولة مع موسيماني بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبحضور سيد عبدالحفيظ وأبلغ المدرب الجنوب أفريقي بأن المفاوضات حول تجديد التعاقد لا يجب الحديث عنها مجددا في المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.


موسيماني يطالب بعودة هذا الثلاثي من الكاميرون

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول استفسر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي هامش الجلسة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية لمعرفة موقف اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس العالم للأندية.


موسيماني يطالب بعودة هذا الثلاثي من الكاميرون
أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول استفسر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي هامش الجلسة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية لمعرفة موقف اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس العالم للأندية.

 

الأهلي يؤجل قرار بيع أليو بادجي بعد عرض أميان الفرنسي

قال الإعلامي محمد شبانة ان مسئولو الأهلي رفضوا الرد علي إدارة أميان الفرنسي لبيع السنغالي  أليو بادجى لاعب الأخير المعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو 2022.

 

الزمالك يكلف "عدوّ" كارتيرون بالرد على إنذارات المدرب
أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك كلفت يحيى علي وكيل اللاعبين والمقرب من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بالرد على الإنذارات التي يرسلها المدرب إلى النادي بشكل مستمر.


شبانة يكشف عن سبب الخلاف بين الزمالك وسيف الجزيري
أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك، تنتابهم حالة من الغضب تجاه التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق؛ بسبب إرساله إنذارًا ضد النادي؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

الكاميرون كاس امم افريقيا الزمالك كوت ديفوار الأهلى

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