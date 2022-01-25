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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 345 طرف صناعى لذوي القدرات الخاصة في أسيوط

345 طرف صناعى وجهاز
345 طرف صناعى وجهاز تعويضي لذوي القدرات الخاصة

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ، عن أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" تم توزيع عدد 245 جهاز تعويضي وعدد 100 سماعة طبية لذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظه أسيوط مقدمة من جمعية الأورمان.

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وأكد شعبان إلى أن تسليم الأجهزة التعويضية والإطراف الصناعية مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد ذي الإعاقة من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا قادرًا في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئا على الآخرين.

 

وأشار شعبان، أن جمعية الاورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

 

بالإضافة إلى عمل مشروعات تنموية للغير قادرين من الارامل ومعدومي الدخل مثل الاكشاك ورؤوس الماشية وتقديم القروض وسداد ديون الغارمين وفى المجال الطبي المساهمة فى عمليات القلب والعيون وتسليم أجهزة تعويضية وكراسى متحركة وسماعات أذن بالإضافة لتوزيع شهادات امان على الارامل والمطلقات والمهجورات.

 

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