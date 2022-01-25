علامات استعادة مرضى كورونا حاسة الشم

خلصت دراسات علمية إلى أن نحو 96 بالمئة من المصابين بإحدى سلالات فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم ويستعيدونها بعد فترة من الشفاء.

ووفقا لما أوردته شبكة "آيه بي سي نيوز" الأمريكية لم يسلط العلماء الضوء على أي عارض من أعراض كورونا إنه منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من فقدان حاسة الشم.

وأوضحت التقديرات تتباين بشأن حجم انتشار هذا العارض بين المصابين بفيروس كورونا لكن يُعتقد أن 96 بالمئة من إجمالي المصابين عانوا من هذا العارض، وفي العادة هو أمر مؤقت، وسرعان ما يستعيد الأشخاص هذه الحاسة في غضون أسابيع.

وذكرت دراسات في السابق بأن "أنوسميا" الاسم العلمى هو المؤشر الأفضل لمعرفة إذا ما كان شخص ما مصابا بفيروس كورونا أما لا، مقارنة بعوارض أخرى مثل السعال والحمى.

وحتى الآن ،م يحسم العلماء، كيف يتسبب فيروس كورونا في فقدان حاسة الشم، لكن هناك بعض النظريات.

وقال دكتور راج سيندواني، اختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك، إن فيروس كورونا لا يزال جديدا ، لذلك لا نملك جميع الإجابات حتى الآن.

وأشار إلى وجود تفسيرات مرجحة في هذا الإطاروهناك نوعان من فقدان حاسة الشم بسب فيروس كورونا، وآخر مزمن و نوع حاد.