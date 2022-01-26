موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بـ كأس الأمم الإفريقية

يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر في ثمن نهائي الأمم الإفريقية اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت السعودية.

وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المهمة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية .

وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .

وبات موقف محمود الونش المدافع صعبا من اللحاق بمواجهة المنتخب المقبلة أمام ساحل العاج نتيجة استمرار معاناته من الإصابة في عضلته الأمامية وحاجته إلى المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفراعنة من جديد .

واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح " أيمن أشرف " في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد " أحمد سيد زيزو " وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

