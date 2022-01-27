"مسافة السكة" فعلا وليس قولا.. القاهرة تقف بجانب أشقائها في كل الأوقات

شهدت أبو ظبي، الأربعاء، قمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، حيث بحثوا خلالها التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد تطرق القادة، خلال قمتهم التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي، إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها.

ويرصد صدى البلد أبرز الزيارات المتبادلة بين زعماء البلدين لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات والملفات المشتركة.

تبادل الزيارات بين مصر والإمارات

وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

يحرص المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاء، وذلك في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021.

هذه الأرقام تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقًا ورسوخًا في عهد الرئيس السيسي وسمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات وولي عهده الشيخ محمد بن زايد؛ لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية ــ العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.

وبدأت الزيارات بين البلدين في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة السيسي للإمارات للمشاركة فى أعمال "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، استقبله خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بحث الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية والأمنية.

وفي أكتوبر ٢٠١٥ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للإمارات، استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية مع تداعياتها على الأمن العربي الجماعي.

الاحتفال باليوم

وبعد ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للإمارات للمشاركة فى احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين.

والتقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرقت المباحثات إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي مارس 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للإمارات، استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. بحث الجانبان مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب.

توافق في الرؤى

وفي نفس العام زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو ظبي، استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الإمارات. بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفّزة للمستثمرين في البلدين بهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما بحثا أبرز المستجدات العربية والإقليمية.

وأعرب الجانبان عن الارتياح لتطابق الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود من أجل حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.

رحّب الجانبان باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه فى 5 نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأدان الجانبان استمرار التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لدول المنطقة والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار.

وجددا تأكيدهما على رفض التدخلات الإقليمية في المنطقة بما فيها الإيرانية والتركية، كما أكّدا على القرار العربي برفض واستنكار العدوان التركي على شمال شرقي سوريا باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ناقش الجانبان أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وأكدا على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيه لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

سامح شكري في الإمارات

وزار سامح شكري وزير الخارجية المصري بعدها للإمارات، استقبله الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، قام شكرى بتسليم نظيره الإماراتي رسالة موجّهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة .

أكد وزير خارجية الإمارات على مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري. كما أكد الوزير الإماراتي على ما تمثله العلاقة مع مصر الشقيقة من أهمية خاصة لبلاده، مشدداً على ارتباط الأمن القومي لكل من البلدين الشقيقين.