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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة الروح.. أحمد داود يعلق على أداء منتخب مصر بعد التأهل

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد داوود نجوم منتخب مصر لكرة القدم بعد التألق في مباراة أمس أمام كوت دايفوار، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الف مبروك لمصر .. وشكرا لكل الرجالة اللي شرفونا ورفعوا راسنا وكانوا علي قد المسؤليه .. والأهم هو عودة الروح وكسب احترام الجمهور تاني .. روح 2006 2008 2010 رجعت تاني .. الف مبروك يا رجالة”.

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محمود فايز يشيد بروح المنتخب.. ويهنئ النني برجل المباراة

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سيف زاهر يشيد بحراس منتخب مصر: نجوم اللقاء

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة نظم الفراعنة كرة سريعة نحو مرمى كوت ديفوار، وصلت من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش تجاه عمر كمال عبد الواحد الذي انطلق وسدد كرة قوية ولكن وصلت ضعيفة في يد حارس المرمى.

أجرى كارلوس كيروش تبديلا بخروج عمر مرموش ونزول تريزيجية الذي توغل في لمسته الاولى وسدد كرة رائعة كادت ان تسكن الشباك ولكن مرت بسلام.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لاصابة قوية بعد تألقه والتصدي لركلة قوية من هجوم كوت ديفوار وحل محمد ابو جبل حارس مرمى الفراعنة البديل بدلاََ منه.

وتعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر للاصابة بعد التحام هوائي مع مدافع كوت ديفوار، في الدقيقة 94 من عمر الشوط الاول الاضافي في هجمة كادت أن تصبح الهدف الاول للفراعنة.

تألق محمد ابو جبل ومنع دخول تسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار في الدقيقة 103 وحمى شباكه من الاهتزاز.

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