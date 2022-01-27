سعفان يتابع تنفيذ إجازة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة في القطاع الخاص

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 27 يناير 2022 ، التي أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع ، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022 بمناسبة ذكري 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس 27 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022 بمناسبة ذكري 25 يناير وعيد الشرطة.