إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وري بمركزي ديروط والبداري|صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على انتظام سير العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والري والمجاري المائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمركز ديروط نجحت في إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وري منهم حالتين تعدي على أملاك دولة بقرية مسارة بمسطح 12 سهما و100متر مربع و24 حالة تعد على أملاك ري بديروط الشريف بمساحة 970 مترا مربعا بقرى كوم الزرزور والشيخ مغيره ونجع مبارك وحالتين على أرض زراعية بقرية مسارة وذلك بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأبو العيون إبراهيم وحسام عبد الناصر نائبا رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية بديروط الشريف ومسارة وبالاشتراك مع مركز شرطة ديروط ومساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الازالات من مديرية أمن أسيوط ومسئولي أملاك الدولة وهندسة رى ديرمواس ومسئولي رى غرب وشرق ديروط ومسئول الإدارة الزراعية بديروط كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بردم واتلاف قواعد خرسانية على مساحة 200 متر مربع على أرض أملاك دولة بعزبة خليفة التابعة لقرية النواورة خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز ونوابه ومسئولي الازالات وأملاك الدولة وذلك أثناء قيام المخالف بصب المخالفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

كان اللواء عصام سعد قد شدد على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

يذكر أن الموجة 19 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم.

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