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أخبار البلد

التنمية المحلية: توقف الأمطار في 5 محافظات وتساقط الثلوج بسانت كاترين وغلق ميناء شرم

عمليات وزارة التنمية
عمليات وزارة التنمية المحلية

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ، واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء. 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى توقف الأمطار فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وغلق ميناء شرم البحرى لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة فى حى الجمرك وحى شرق بمحافظة الإسكندرية، وأيضا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.

وقال اللواء شعراوى إن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة.

وأضاف أن المحافظات مستمرة  فى التعامل مع التراكمات بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح الباردة، ولا توجد أمطار فى باقى المحافظات، وجميع الطرق مفتوحة.

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وزير التنمية المحلية الامطار القاهرة أمطار ثلجية سانت كاترين

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