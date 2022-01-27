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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا باعتبار 22 فبراير ذكرى "يوم التأسيس"

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا، باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام، يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، وأن يصبح إجازة رسمية.


وأوضح الأمر الملكي - حسبما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس - أن "القرار يأتي اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن والسنة، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها".


وأضاف: "لم تمض سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)، وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".


واختتم الأمر الملكي السعودي، "بما أن منتصف عام 1139 هجرية الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، فقد أمرنا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية، وأن يبلغ هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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