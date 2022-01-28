يعالج الاكتئاب.. فوائد لا تتوقعها عن السكر



السكر مادة جيدة لجسم الإنسان هناك تأثيرات إيجابية للسكر عند تناوله مرة واحدة لاحتوائه على كربوهيدرات تتحول من الجسم إلى جلوكوز أثناء الهضم.

الشكل السائل هو جوانب جيدة من السكر الذي يوفر فوائد للجسم بالطاقة يمكنك اعتباره المصدر الأساسي للطاقة وهو مفيد جدًا للجسم.

كيف يؤثر السكر على الجسم



هل السكر خطير على صحتك؟ مع الفوائد ، يمكن أن يؤثر السكر أيضًا على الجسم عند تناوله بكميات كبيرة أو بطريقة غير كافية.

يحتاج جسمنا إلى الطاقة التي نحصل عليها من السكر على شكل جلوكوز فيحتاج إلى أن ينتقل من مجرى الدم إلى خلايا الجسم من أجل الطاقة.



في هذه العملية يقوم البنكرياس بصفته عضوًا بإنتاج الأنسولين وأخيرًا قد ينتج عن ذلك انخفاض مستوى السكر في الدم أو انخفاضه مما يتسبب في التأثير على الجسم.

رغم أن تناول السكر يفيد الصحة مع الهضم السليم.

لكن تناول كمية كبيرة من السكر يمكن أن يسبب لك مشاكل في نفس الوقت.

هناك أعراض تسمى متلازمة التمثيل الغذائي والتي تحدث بعد الاستهلاك المفرط للسكر يؤثر على الجسم كله في المعاناة من ضعف التمثيل الغذائي. يشمل أيضًا السمنة في ضغط الدم البطني أو المرتفع.

فوائد السكر لصحة الدماغ



إذا كنت تستطيع تناول الكثير من السكر ، فهذا مفيد لصحة دماغك ويفضل الأطباء أيضًا تناول السكر ، ولكن بعد تناول الكثير من السكر ، من المهم جدًا فحص نسبة السكر في الدم سواء كانت طبيعية أم لا. عقلك لا يستطيع العمل بشكل صحيح بدون نقص السكر. التعتيم هو الحالة التي يتم فيها إمداد دماغك بالسكر غير الكافي.

السكر لزيادة الوزن

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أوزان منخفضة في أجسامهم الاستفادة من السكر لزيادة الوزن.

هناك مجموعة من الآثار الإيجابية للسكر على الجسم لكسب السعرات الحرارية بسرعة.

وجدت العديد من الأبحاث أن من يأكل السكر بانتظام يكتسب سعرات حرارية ضرورية للصحة أثناء أداء الأنشطة البدنية.

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل معظم الناس يفضلون السكر لاكتساب الوزن بمقادير مختلفة.

السكر يساعد في تقليل الاكتئاب



وجدت بعض الملاحظات أن السكر مفيد إلى حد ما في الحد من الاكتئاب ، فربما لا يكون ذلك صحيحًا على الإطلاق. في الواقع ، فوائد السكر لها مساهمة في الاكتئاب في الجسم ، ولكن من ناحية أخرى ، فهي لا تساعدك بدلاً من ذلك فهي تؤدي إلى مشاكل.

نعم ، صحيح أنه بدلاً من خفض الاكتئاب ، يمكن أن يتسبب السكر في اكتئاب الجسم. يمكن أن يسبب تحطم السيروتونين أو التهابات الدماغ.