سقوط عصابة سرقة الماشية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وإدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الماشية والدراجات النارية متخذين من دائرة مركزى شرطة (قويسنا – بركة السبع) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.