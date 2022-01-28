عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: نصف الشعب المصري يعاني من زيادة الوزن

صدى البلد

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن نصف الشعب المصري يعاني من زيادة في الوزن، وما يصاحبها من أضرار، موضحة أن السمنة مرض ويسبب 44 مرضا، منها السكري، وأمراض العظام.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد": "من يغفل عن زيادة وزنه اليوم.. غداً هو عُرضة لأمراض أُخرى، لافتة إلى أن مريض السمنة هو الأرض الخصبة لتبعات ما بعد السمنة".

 

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية أنها تدرك سيكولوجية المريض نظراً للحالات التي عالجتها وساعدتها في فقدان الوزن، معقبة: "أنا عارفة ما يعاني به مريض السمنة، نفسياً، وصحياً .. لذلك كل حالة لها طريقة تعامل معينة ".

 

وأردفت دعاء سهيل، أن الإرادة والعزيمة من أهم أسلحة إنقاص الوزن إضافة لعوامل أخرى، متابعة أنه يجب أن يكون لدينا وعي بخطورة السمنة على صحة الإنسان.

 

دعاء سهيل السمنة مريض السمنة التغذية العلاجية انقاص الوزن اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

نموذج لنساء مصر العظيمات .. القومي للمرأة ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة في انتظار المتحرش بالفنانة كارولين عزمي

تبرعت بـ تحويشة العمر .. صندوق "تحيا مصر" ينعى الحاجة فهيمة |فيديو

فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ