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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى بمدينة الأسمرات

محافظ القاهرة يستقبل
محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمدينة الأسمرات وفدًا يضم 12 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات .


واصطحب محافظ القاهرة يرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية أعضاء الوفد بجولة بمدينة الأسمرات شملت المدينة الرياضية ومبنى التضامن الاجتماعى الذى يضم مركز لتنمية الطفل وحضانة ومكتب توجيه واستشارات أسرية ، ومركز للأشخاص ذوى الإعاقة وعيادة للتخاطب ، كما قاموا بتفقد مبنيي  المسجد والكنيسة ومنافذ الخدمات والبيع والمخبز، وعدد من الشقق المؤثثة المعدة للتسكين.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأسمرات واحدة من عدة مشروعات كبرى أقامتها الدولة المصرية بديل للعشوائيات بالعاصمة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين المصريين.

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وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة حرصت على توفير كافة الخدمات فى المدن التى تقيمها بديلًا للعشوائيات كالمدارس والوحدات الصحية والملاعب ووسائل المواصلات ، كما حرصت الدولة المصرية على تعليم المنتقلين لهذه المدن حرف تساعدهم على كسب العيش . 


وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساعدت على إعادة توجيه الدعم إلى المشروعات الخدمية  والتنموية المختلفة وفى مقدمتها المشروعات التى تستهدف بناء الإنسان المصرى فى كافة المجالات .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروعات التى تقيمها الدولة المصرية بديلًا للعشوائيات  فضلاً عن أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلى لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى العشوائيات إلى الأفضل.


ومن جانبهم أبدى وفد مساعدي أعضاء الكونجرس إعجابهم بما تتضمنه مبادرة حياة كريمة من جهد تنموي واضح وكبير معربين عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية بمثل هذه المشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

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القاهرة الأسمرات أعضاء الكونجرس الأمريكي الحزبين الجمهورى والديمقراطى لجان الكونجرس جهود الدولة المصرية صندوق التنمية الحضرية

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