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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بكرى: نتفليكس تنشر الشذوذ والرافض لمشاهد فيلم أصحاب ولا أعز تعرض لهجمات تتار.. أرملة ياسر رزق تكشف وصية الراحل وآخر كلماته: صلى الفجر ومات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى: 

 

عُمر ما زوجة مدرب تقدر تتحكم في الأهلي.. محمد بركات يتحدث عن موسيماني| تفاصيل
حل محمد بركات عضو اتحاد الكرة، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث حول مواجهات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية ورايه في المدير الفني كيروش.

 


زي مسلسل الطوفان .. شريفة ماهر: ابني شريف مسعور على الفلوس |فيديو
كشفت الفنانة شريفة ماهر عن وفاة نجلها الأكبر "مجدي"، بسبب عملية جراحية خضع لها، مؤكدة  أنها علمت بوفاة ابنها بالصدفة فهما لا يتواصلان تليفونيا.
 

صلى الفجر ومات.. أرملة ياسر رزق تكشف وصية الراحل وآخر كلماته
قالت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إنهم توجهوا لزيارة قبر الراحل اليوم، وفوجئوا بوجود مجموعة من محبي رزق يفترشون الأرض ويقرأون القرآن، معقبة: "مصر كلها زعلانة على وفاة ياسر". 
 

حسام موافي: المضادات الحيوية تؤثر على نخاع العظام والكلى.. فيديو
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية كونها تؤثر على نخاع العظام وتؤدي إلى الفشل الكلوي.
 

الموسيقيين : توجد أسماء لا يليق ظهورها أمام الجمهور |فيديو
قال علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن الناقد الفني طارق الشناوي لديه موقف غير محايد من النقابة ومن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وبشكل خاص جدا، حيث خرج من دائرة النقد إلى دائرة التجريح والانحياز.
 

بـ 1.5 مليار جنيه.. آخر مستجدات مشروع سكن مصر بالشروق
كشف المهندس علاء سعد مدير إدارة الإسكان بجهاز مدينة الشروق تفاصيل مشروع سكن مصر ومزاياه وحجز الوحدات السكنية.
 

أستاذ بجامعة الأزهر: الصامت عن مشاهد الشذوذ في الفن يخسف الله به الأرض
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن البلاد لا تبنى بطرد الأخلاق وإنما تبني بالأخلاق، موضحا أن الأزهر الشريف دائما مع البناء وليس مع الهدم.

 

سهير المرشدي: شقيقتي أهدرت عمرها في حب الوطن وجثمانها بالخارج بسبب التكلفة|فيديو
توجهت الفنانة سهير المرشدي، بالشكر للإعلامي مصطفى بكري على دوره الوطني ومبادرته للمطالبة ببذل الجهود لاستعادة جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في اليابان.
 


سهير المرشدي: يرضيكم جثمان أختي يبقى فى طوكيو ومش قادرين نرجعها مصر|فيديو
نعى الإعلامى مصطفى بكرى، الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، أحد كوادر مؤسسة "روزاليوسف" الصحفية، التي غيبها الموت بعد صراع مع المرض فى اليابان.
 


بكرى: نيتفليكس تنشر الشذوذ والرافض لمشاهد فيلم أصحاب ولا أعز تعرض لهجمات تتار
انفعل الإعلامى مصطفى بكرى، على منصة "نتيفلكس"، مؤكدا أن مهمتها الأساسية الترويج إلى الشذوذ الجنسى.
 

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