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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوفيقار لاعب المغرب السابق: مباراة مصر وأسود الأطلسي الأصعب في البطولة.. وكيروش مدرب ذكي.. ولن ننشغل بـ محمد صلاح (حوار)

عزيز دوفيقار
عزيز دوفيقار

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية، وبالأخص الجمهور المصري والمغربي، المباراة التي ستجمع بين الفراعنة وأسود الأطلسي، في دور ربع الننهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قمة فوق العادة ستجمع مصر والمغرب يوم الأحد، حيث سيتنافس المنتخبان الشقيقان على بطاقة الصعود لنصف نهائي البطولة الأفريقية بطاقة نأملها أن تكون من نصيب الفراعنة من أجل مواصلة المشوار نحو البحث عن النجمة الثامنة في سماء القارة السمراء

عزيز دوفيقار، كان أول محترف مغربي يلعب في هولندا، فاتحًا الباب أمام العديد من اللاعبين المغاربة للاحتراف هناك، لعب في البرتغال أيضًا ومثل المغرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كما أنه خارج الملعب ساعد في إحداث فارق في مسيرة أحد أكبر النجوم المغربيين حاليًا ألا وهو حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، رغم ابتعاد هذا الأخير عن قائمة “ أسود الأطلسي ” لكأس الأمم.. حاورنا دوفيقار للحديث عن المباراة، وإليكم نص الحوار.

عزيز دوفيقار مع زياش

ما توقعاتك لمباراة مصر والمغرب؟

أعتقد أن المباراة بين مصر والمغرب هي الأصعب في تلك البطولة، مصر اعتادت على الأدوار الإقصائية واللعب بشكل جيد فيها، ولديهم خبرات أكثر، ولكنني أعتقد وأتمنى أن تفوز المغرب في تلك المباراة.

ما رأيك في منتخب مصر مع مدربه كارلوس كيروش؟

الفريق لا يقف أو يعتمد على لاعب واحد، ولكن الفريق هو عبارة عن مجموعة من المحاربين الذين يجب أن يُكملوا بعضهم البعض، أنا أعرف كارلوس كيروش جيدًا عندما كنت في البرتغال، لقد كان المدرب الأفضل هناك، وهو رجل ذكي للغاية.

هل ترى منتخب بلادك المغرب قادر على الانتصار على مصر؟

أعتقد أن المغرب بإمكانها الانتصار، ولكن لن يكون ذلك سهلًا، لأن منتخب مصر أصبح قويًا، لكنني أعتقد أن المباراة ستنتهي بهدفين مقابل هدف لصالح المغرب.

تاريخ المواجهات المباشرة يصب في مصلحة المغرب.. هل ترى أن ذلك يمنحكم أفضلية أمام مصر؟

التاريخ هو تاريخ، شيء من الماضي، مباراة الغد مختلفة وكل المباريات ستكون مختلفة، لا يُوجد عُقدة أو خلافه.

هل تعتقد أن دفاع منتخب المغرب قادر على إيقاف محمد صلاح؟

لا أعتقد أن منتخب المغرب يجب أن ينشغل بـ محمد صلاح وطريقة إيقافه فقط، ولكن يجب عليهم التركيز على جميع لاعبي منتخب مصر، أعتقد أن دفاع منتخب المغرب وحارس مرماه أقوياء، إلا إذا ارتكبوا أخطاء وهذا أمر طبيعي في كرة القدم.

انتقادات تُوجه لكيروش في مصر وخليلوزيتش في المغرب.. ما رأيك في أداء كلا المدربين؟

أعتقد أن كلا المدربين رائعين، ولكننا في بلادنا العربية اعتدنا على نقد كل مدرب، يجب أن يتركوهم يؤدون عملهم وأن يُكونوا فريقًا.

هل تتوقع أن تمنح غيابات مصر أفضلية للمغرب في المباراة؟

لا أعتقد أن غيابات منتخب مصر ستكون مؤثرة ، لأنني كما ذكرت فأن الأهم هي المجموعة كاملة.

نعرف جميعًا علاقتك بحكيم زياش.. كيف رأيت قرار استبعاده من المشاركة في البطولة؟

أقول مجددًا أن المنتخب الوطني هو الأهم، لا زياش أو صلاح أو حكيمي أهم من المنتخب سواء المغربي أو المصري، ،يجب أن يخدموا المجموعة فقط ،الشيء الوحيد الذي يمكني أن أقوله هو أن المدرب قام باختياراته ويجب على اللاعبين احترامها.

ما رأيك في مسيرة زياش مع تشيلسي.. هل تنصحه بالرحيل عن الفريق؟

أعتقد أن الأفضل لزياش هو البقاء في تشيلسي.

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