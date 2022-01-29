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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار جسر في بيتسبرج.. وبايدن يتعهد بتجديد البنية التحتية

انهيار جسر في بيتسبرج..
انهيار جسر في بيتسبرج.. وبايدن يتعهد بتجديد البنى التحتية

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأضرار الناجمة عن انهيار جسر في مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى تغيير برنامج رحلة كانت مخصصة لمشاريع البنية التحتية التي وضعها الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي أمام الجسر المتهدم الذي غطته الثلوج "إنه أمر لا يصدق"، حسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف بايدن الذي دفع منذ أشهر باتجاه خطط هائلة للإنفاق على البنى التحتية "سنصلح كل هذه الجسور.. سيحدث تغيير هائل.. هناك 43 ألفا من الجسور وسنرسل الأموال".

وحاصرت الثلوج حافلة وعددا من الآليات بعد انهيار الجسر الذي لم يسفر عن سقوط قتلى، وأوضحت خدمات الطوارئ في بيتسبرج أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.

فيما قال أحد أعضاء فريق الإنقاذ "إنها معجزة"، وهو ما وافق عليه الرئيس بايدن، مؤكداً أن "هناك جسور في بيتسبرج أكثر من أي مدينة أخرى في العالم".

ووعد بايدن الذي لم يعد يحظى بثقة أكثر من نحو 40% من الناخبين مع اقتراب انتخابات تشريعية قد تكلفه وأغلبيته البرلمانية الضئيلة في الخريف، بزيادة لقاءاته مع الأمريكيين.

وتعد خطة الإنفاق الكبرى بـ 1.2 تريليون دولار للطرق والجسور أو الإنترنت عالي السرعة وأقرها الكونجرس في نهاية العام الماضي، رغم معارضة بعض الجمهوريين، واحداً من النجاحات النادرة اليوم للرئيس بايدن.

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وعقب قانون البنية التحتية والفشل في تمرير قانون اجتماعي طموح جدا بقيمة 1750 مليار دولار، يسعى الرئيس بايدن إلى إنقاذ بعض الإصلاحات على الأقل لا سيما المساعدة في رعاية الأطفال أو الإنفاق على الانتقال في قطاع الطاقة.

وقال بايدن وسط لافتات كتب عليها "بناء أمريكا أفضل" خلال زيارته لأحد المصانع، "هنا في بيتسبرج يُبنى المستقبل على أساس ماضي المدينة القديم".

وأضاف أن "بيتسبرج خسرت 100 ألف وظيفة في صناعة الصلب بين 1970 و1990"، مؤكداً أنه يدرك "التأثير المؤلم لفقدان الوظائف وتمزق العائلات".

ويشير بايدن بذلك إلى نص "قانون أمريكا تنافس" الذي يناقش في مجلس النواب ويقضي بمنح 52 مليار دولار لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

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