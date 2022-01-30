عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Spider-Man: No Way Home

يقترب من 2مليار دولار.. سبايدر مان الجديد يتصدر البوكس أوفيس بنهاية يناير

فيلم سبايدر مان
فيلم سبايدر مان

عاد فيلم سبايدر مان الجديد لتصدر البوكس أوفيس الأمريكي في نهاية شهر يناير، بعد مرور ما يقرب من شهرين على طرحه في دور العرض العالمية محققا مزيدا من الأرقام القياسية في زمن الجائحة. 

تصدر فيلم سبايدر مان الجديد البوكس أوفيس بعد حوالي أسبوعين من سيطرة فيلم الصرخة الذي تقدم محليا رغم مخاوف متحور أوميكرون. 

من المتوقع أن يحقق فيلم سبايدر مان حوالي 10 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في أمريكا الشمالية، فيما وصلت إيراداته المحلية إلى 728 مليون دولار. 

اقترب فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home من تحقيق المليار الثاني على مستوى العالم بعدما حقق مليار و700 مليون دولار حتى الآن. 

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، تحمل أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة. 

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

سبايدر مان مارفل البوكس اوفيس اوميكرون فيلم سبايدر مان

ترشيحاتنا

المعجب المجنون.. شاب يقتحم منزل فنانة شهيرة بالسيارة

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

الانتهاء من "خطة 2026".. مدبولي يتابع جهود الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

من يؤخر صلاة العصر إلى قبل المغرب .. عليه 3 كفارات

486 محامياً يؤدون اختبارات الدورة الرابعة بمعهد محاماة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(0 - 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

مصرع 5 أشخاص فى حريق بجنوب الأقصر.. صور وفيديو

ليه يا أيمن .. شاهد إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعب بعد تسببه في ضربة جزاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

أمم إفريقيا.. مفاجأة مدوية في تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ