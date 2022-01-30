يقترب من 2مليار دولار.. سبايدر مان الجديد يتصدر البوكس أوفيس بنهاية يناير

Spider-Man: No Way Home

عاد فيلم سبايدر مان الجديد لتصدر البوكس أوفيس الأمريكي في نهاية شهر يناير، بعد مرور ما يقرب من شهرين على طرحه في دور العرض العالمية محققا مزيدا من الأرقام القياسية في زمن الجائحة.

تصدر فيلم سبايدر مان الجديد البوكس أوفيس بعد حوالي أسبوعين من سيطرة فيلم الصرخة الذي تقدم محليا رغم مخاوف متحور أوميكرون.

من المتوقع أن يحقق فيلم سبايدر مان حوالي 10 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في أمريكا الشمالية، فيما وصلت إيراداته المحلية إلى 728 مليون دولار.

اقترب فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home من تحقيق المليار الثاني على مستوى العالم بعدما حقق مليار و700 مليون دولار حتى الآن.

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، تحمل أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة.

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.