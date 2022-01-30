فرنسا تعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي، الأحد، القضاء على 60 مسلحاً في شمال بوركينا فاسو، في عملية قادتها قوات بوركينا فاسو، بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان "لأربع مرات، بين 16 و23 يناير 2022، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم".

وكانت فرنسا أعلنت في 19 يناير الجاري، إصابة 4 جنود في شمال بوركينا فاسو، حسب وكالة "فرانس برس".

وذكر الجيش الفرنسي في بيان، أن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيجويا"، مضيفا أن الوحدة كانت جزءا من عملية بارخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل ضد المسلحين.

وفي وقت سابق، قرر قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الجمعة تعليق عضوية بوركينا فاسو من دون فرض عقوبات عليها راهنا على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته الشهر الجاري.

وطالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الموضوع رهن الإقامة الجبرية وعن مسؤولين آخرين معتقلين.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ عام 2015، عندما بدأ مسلّحون على ارتباط بالقاعدة وتنظيم داعش شن هجمات عبر الحدود من مالي.