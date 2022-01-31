اخبار التوك شو.. وزير الرياضة ممازحا أحمد موسى: زعق أكتر وطلع طاقتك ومستعدون لتقديم كل الدعم المالي للاعبي المنتخب .. وموسى يرد: كيروش مدرب عظيم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير الرياضة: مستعدون لتقديم كل الدعم المالي للاعبي المنتخب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، إن لاعبي منتخب مصر قدموا أداء رائعا، على أمام المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية، وبذلوا جهدا كبيرا خلال المباريات السابقة.



وزير الرياضة بعد الفوز على المغرب: محمد صلاح أكد جاهزية المنتخب للكاميرون

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على فوز المنتخب المصري اليوم على المغرب، قائلا: المنتخب قدم أداء رائعا وبذل جهدا كبيرا خلال الماتشات الماضية، متابعا: "تواصلت مع المنتخب قبل المباراة لتشجيعهم، وتواصلت معهم بعد الفوز لتهنئتهم".



وزير الرياضة: تغييرات كيروش في منتهى الذكاء.. وشكرا لـ أحمد مجاهد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفوز منتخب مصر علي المغرب، مؤكدا أن لاعبي المنتخب المصري كانوا رجال وعلى قدر المسئولية أمام أسود الأطلسي.

بعد الفوز على المغرب.. أحمد موسى: كيروش مدرب عظيم

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته الكبيرة بتخطي المنتخب المصري لدور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، قائلا “مبروك مصر العظيمة، تحيا مصر، أجدع رجالة موجودة عندنا، رفعتوا راسنا، أحلى ماتش في البطولة؛ غلبنا الحكم الفاشل المنحاز؛ وغلبنا منتخب المغرب الشقيق”.



فردوس عبدالحميد عن عدم ذهابها لمهرجان الجونة: "بلاها ترند.. أنا بخاف منه"

قالت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، إنها لا تحب الذهاب لمهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، رغم دعوتها كل عام.



عمرو أديب: محمد صلاح أسطوري ومطلوب حكم محايد لمباراة الكاميرون

طالب الاعلامي عمرو أديب، الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المباراة المقبلة أمام منتخب الكاميرون لتغير الحكم.



وزير الرياضة ممازحا أحمد موسى: زعق أكتر وطلع طاقتك.. فيديو

مازح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى على الهواء، أثناء حديثهما عن مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية 2022، قائلا "زعق أكتر وطلع طاقتك.. أشهدلك بالطاقة الإيجابية.. وألف مبروك لمصر ومنتخب المستقبل".



بنطلونك مقطع ليه.. سيد علي يحرج يوتيوبر على الهواء| فيديو

وجه الإعلامي سيد على سؤالا محرجا لضيفه يوسف أحمد رجب صانع محتوى، على الهواء، قائلا "بنطلونك مقطع ليه.. مفيش فلوس معاك ولا إيه".

رئيس "الاستشعار عن بعد": اكتشاف 200 مليون طن حديد بالوادى الجديد.. فيديو

تحدث الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، عن مساهمة الهيئة فى استكشاف الثروات الطبيعية خلال الفترة الماضية.

