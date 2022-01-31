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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للنصب على المواطنين .. ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى كائن بدائرة قسم شرطة المنيا "بدون ترخيص" وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه تم ضبط(5 شهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد حضورهم إحدى الدورات التدريبية بالأكاديمية المشار إليها – 23 دفتر تحصيل نقدية مدون بهم أسماء الدارسين والمبالغ المالية التى تم تحصيلها منهم – 35 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات حكومية بعضها خالية من البيانات ومُعدة للتزوير – 3 أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الأكاديمية – 87 كارنية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – العديد من الأدوات والأجهزة الطبية التى يستخدمها المتهم فى الإحتيال على الدارسين – 2 حاسب آلى بمشتملاتهما وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من صور المستندات المضبوطة) ، كما أمكن الاستدلال على أحد المجنى عليهم ، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة إحتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه بالأكاديمية المشار إليها وحصوله على شهادة غير معتمدة ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

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