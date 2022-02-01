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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من TOP SECRET.. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R| صور

من TOP SECRET ..
من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

تعتبر النسخة نيسان GT-R أحد أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة، حيث تتمتع تلك النسخة بقدرات فنية قوية، سواء كانت من ناحية العزم والتسارع وقوة الانطلاق، إلى جانب التقنيات الداخلية وبرامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى أنظمة التعليق الرياضية، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بالصانع الياباني المخضرم.

من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

بينما ظهرت النسخة نيسان GT-R وهي تخوض مرحلة جديدة، وذلك بعد أن أجرت شركة TOP SECRET بعض التعديلات الخاصة بها، لتزيد من قوة هذه السيارة بإطلالة مميزة تجمع بين مفاهيم القوة الشراسة، حيث تمتعت النسخة المعدلة بالكثير من التغيرات الخارجية المميزة.

من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

ومن المعرف عن شركة TOP SECRET قوتها في مجال التعديلات الفنية ايضًا، حيث قامت منذ وقت سابق بإضافة تغييرات للنسخة اليابانية تويوتا سوبرا من خلال محرك V12، قادر على الوصول لسرعة 220 ميل، أي مايعادل 354 كيلومتر في الساعة.

من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

ولكن لم تكشف عن حالة المحرك للسيارة نيسان GT-R، وهل تم خضوعة لبعض التغييرات أم لا، سوى عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة والبالغة 23.550 كيلومترًا، بينما يصل سعر تلك النسخة إلى قيمة 14.12.000 ين، أي ما يعادل 124 ألف دولار أمريكي.

من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

 

وجاءت تعديلات TOP SECRET المميزة وتشمل، غطاء محرك متعدد الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى صادم أمامي بتصميم رياضي مع بروز سفلية باللون الأسود اللامع، وعتبات جانبية بارزة تحمل بعض الملصقات، إلى جانب منظومة عادم من التيتانيوم مزدوجة الأداء، ومشتت هواء خلفي مصنع من الياف الكربون، مع جنوط رياضية باللون الأسود وعلبة مكابح صفراء يمكن رؤيتها خلف هذه الأضلاع.

من TOP SECRET .. تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R
نيسان شركة TOP SECRET النسخة نيسان GT-R تعديلات مميزة للنسخة نيسان GT-R

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