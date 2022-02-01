سبب وفاتها.. قصة سلسلة رفضت مديحة كامل خلعها من رقبتها طوال حياتها

مر 25 عاما على رحيل الفنانة مديحة كامل، التي فُتن بها الكثير من أبناء جيلها، فكانت الأنثى الرقيقة، والجميلة، ذات السحر الخاص بها، وعلى الرغم من اعتزالها الفن، والاختفاء تمامًا عن الأضواء، ما زلنا جميعًا نتذكرها.

كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل، ابنة الإسكندرية، تعاني من حزن كبير في قلبها على الرغم من شقاوتها وضحكتها على الشاشة، وارتبط هذا الحزن بسلسلة بسيطة لم تخلعها يومًا من رقبتها!!

سلسلة مرتبطة بحياة مديحة كامل

كلما شاهدنا الفنانة الراحلة مديحة كامل على الشاشة، نجدها دائمًا ترتدي سلسلة على شكل قلب بسيطة، لكن لم يكترث لها أحد، باعتبارها إكسسوارا عاديا، غير مميز، لكن في حقيقة الأمر كانت هذه السلسلة خاصة وغالية على قلبها.

قبل دخول الراحلة مديحة كامل عالم الفن والتمثيل، وبينما كانت فتاة صغيرة في أحد أحياء الإسكندرية، جمعتها قصة حب قوية وعميقة للغاية، فكان حبها الذي سكن أعماق قلبها، لكن حرب الاستنزاف فرقت بين الحبيبين.

سبب ارتداء مديحة كامل للسلسلة

تم استدعاء حبيب الفنانة الراحلة مديحة كامل، للانضمام في حرب الاستنزاف، وقبل رحيله قال لها: “بعد الأيام حتى تنتهي الحرب، ونعود ونكون سويًا طوال العمر”، وأخرج من جيبة سلسلة ذهبية جميلة، ووضعها حول عنقها، وأصر على ألا تخلعها عن رقبتها أبدًا حتى تظل تتذكره إلى الأبد، حتى إذا لم يعد.

وطلب حبيبها قبل رحيله، إذا لم يعد من الحرب، وانتهت حياته هناك، فعليا أن تمارس حياتها وتتزوج، لكن لا تخلع السلسلة عن رقبتها أبدًا حتى تظل تتذكره، حيث قال: « لو استشهدت اتجوزي.. بس لو ينفع متقلعيش السلسلة دي نهائي.. عاوز أبقى معاكي حتى بعد ما أموت».

تأثرت مديحة كامل بشدة من حديثه، وقالت له: «بعد الشر عليك ومتقولش كده وهترجعلي يا حبيبي بالسلامة.. وهتبقى إنت والسلسلة معايا»، قبل يدها وودعها وانضم لصفوف الجيش.

مديحة كامل

فراق الحبيب

مرت شهور، وكانت مديحة في انتظار عودة حبيبها من الحرب، لكن بعد الانتظار الطويل جاءها النبأ المؤلم، خبر استشهاده في حرب الاستنزاف، لتعيش بعدها أسوأ أيام حياتها، لدرجة أنها أصيبت بجلطة في القلب بسبب حزنها عليه، والتي كانت سبب وفاتها فيما بعد بضعف عضلة القلب.

مات حبيب الطفولة للفنانة الراحلة مديحة كامل، لكنها ظلت على الوعد، وارتدت السلسلة ولم تخلعها أبدا لسنوات حتى يوم وفاتها، فكانت تظهر بها في كل أعمالها، حتى عندما تزوجت رفضت خلعها، وكانت تصارح زوجها قبل القران أنها لن تخلعها بدون ذكر السبب، وأن ارتداءها إياها عهد لن تخل به أبدًا.

عن مديحة كامل

ولدت الفنانة مديحة كامل عام 1946م، في الإسكندرية، ثم انتقلت الى القاهرة، والتحقت بكلية الآداب بجامعة عين شمس عام 1965م، وبدأت مشوارها الفني عام 1964م، بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، إلى جانب عملها افي عروض الأزياء، وتدرجت في عملها حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنانة فريد شوقي في فيلم «30 يوم في السجن»، ثم اختفت مديحة كامل عن الساحة الفنية لما يقرب من عامين، ثم عادت مرة أخرى وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة.

تزوجت الفنانة الراحلة مديحة كامل ثلاث مرات، كانت الأولى من رجل الأعمال محمود الريس، وأنجبت ابنتها الوحيدة ميرهان، ثم تزوجت المخرج السينمائي شريف حمودة، وزواجها الأخير كان من محامٍ.

مديحة كامل

اعتزلت الفنانة الراحلة مديحة كامل، الفن واختفت عن الأضواء، وارتدت الحجاب، وعانت من مرض القلب طوال حياتها، وكانت في وقت سابق قد أُصيبت بجلطة في القلب، لكن زادت أعراض هذه الجلطة قبل وفاتها بفترة، وظلت طريحة الفراش، في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر، بسبب ضعف عضلة القلب، وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر.

وفاة مديحة كامل

توفت الفنانة الراحلة مديحة كامل في منزلها عام 1997م، في شهر رمضان، وحصلت على حسن الخاتمة، حيث وافتها المنية بعد قيامها من صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، وخلدت إلى النوم، ولم تستيقظ، ليتم إعلان خبر وفاتها ظهر اليوم التالي.