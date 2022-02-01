لمواجهة روسيا.. أوكرانيا تكشف عن اتفاق أمني ثلاثي مع بريطانيا وبولندا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وبولندا وأوكرانيا جاهزون لاتفاق ثلاثي لتعزيز الأمن الإقليمي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، عرضت بولندا وبريطانيا مساعدات أمنية لأوكرانيا لدعم مواجهتها مع موسكو بعد أن حشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة الأوكرانية: "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إطلاق صيغة إقليمية جديدة رسمية للتعاون بين أوكرانيا وبولندا والمملكة المتحدة، في سياق العدوان الروسي المستمر".

وأضاف: "يجب أن نوقع وثيقة ثلاثية بشأن التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيتسكي، إن الدعم اللفظي لأوكرانيا لم يعد كافياً، لذا فإن بولندا مستعدة لتسليم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي تشمل الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة (هريم) وأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار".

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام في وارسو صباح الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى كييف.

وأضاف مورافيتسكي: “بالطبع، نحن نتضامن مع جيراننا الأوكرانيين في ضوء التهديد الذي يواجهونه الآن من روسيا”، مشيرا إلى أن "التضامن والكلمات لا يكفيان اليوم.. الآن هم بحاجة إلى أفعال. لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بالوضع العسكري الخطير للغاية، والذي نشأ هناك، للأسف ، نحن مستعدون أيضًا لتسليم أسلحة دفاعية".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها، في حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

واحتشد نحو 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا وفشل النشاط الدبلوماسي المكثف في تهدئة التوترات.

وأعلنت الدنمارك أنها سترسل فرقاطة إلى بحر البلطيق ومن المقرر أن تنشر طائرات مقاتلة من طراز F-16 في ليتوانيا، كما سترسل إسبانيا سفنا وتفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا.

وأبدت فرنسا استعدادها لإرسال قوات إلى رومانيا، كما أن هولندا مستعدة أيضا لإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا في أبريل.

وزودت بريطانيا كييف بالفعل بآلاف الأسلحة المضادة للدبابات وأصبح الوضع أشبه بالغزو النازي لبولندا عام 1939 الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الثانية.