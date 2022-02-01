ما لا تعرفه عن لجان تحكيم معرض LEAP بالرياض

حرص معرض LEAP التقني، ذات الصبغة العالمية فى نسخته الأولى على تشكيل لجنة تحكيم عالمية المستوى، إذ تشمل مجموعة من أبرز المستثمرين المشاهير وقادة الأعمال لتقييم المتنافسين ضمن المسابقة وتحفيزهم على استعراض أفضل إمكانياتهم. وتضم لجنة التحكيم ستيفين بارتليت، رجل الأعمال والمتحدث والمستثمر وصانع المحتوى، الشهير بمشاركته في برنامج عرين التنانين على قناة بي بي سي؛ والبارونة كارين برادي، المديرة التنفيذية والشخصية التلفزيونية الشهيرة؛ وجيمس كان، رائد الأعمال والشخصية التلفزيونية الشهيرة؛ وكيلي هوبن، مصممة الديكورات الداخلية والمؤلفة ورائدة الأعمال؛ وميشيل سالyادو، المستثمر المشهور واللاعب المعتزل لنادي ريال مدريد لكرة القدم؛ والدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء والشخصية الأكاديمية السعودية البارزة ورائد الأعمال والمستثمر في الشركات الناشئة؛ وهتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي: "يُشكل الابتكار وريادة الأعمال جزءاً أساسياً من القطاع التقني، وهذا ما يُعزز من أهمية مسابقة ذا روكِت فيول للشركات الناشئة في تسليط الضوء على باقة من أفضل الشركات الناشئة في العالم كجزء من جدول أعمال LEAP. وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير منظومتها الخاصة والمزدهرة من الشركات الناشئة التي تحظى بكامل الدعم من الحكومة السعودية والمستثمرين في القطاع الخاص. ونتطلع قُدماً للترحيب بأبرز الشركات الناشئة العالمية للانضمام إلينا في LEAP في مدينة الرياض".

ومن جانبه، قال ستيفين بارتليت، مؤسس منصة سوشيال تشين والمستثمر في برنامج عرين التنانين على قناة بي بي سي: "يُشرفني أن أكون ضمن قائمة المتحدثين في مؤتمر LEAP الذي يجمع أفضل الشركات في مجالات التقنية وريادة الأعمال والابتكار تحت سقف واحد".

وينطلق LEAP بين 1 و3 فبراير المقبل في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن يتحول إلى منصة عالمية تشمل كامل منظومة الابتكار للربط بين رواد الأعمال والمبتكرين والشركات وقادة الحكومات والمستثمرين وغيرهم الكثير للتعرف على أحدث التقنيات المستقبلية والاستثمار بها.

وتستمر فعاليات مسابقة ذا روكِت فيول للشركات الناشئة كجزء من برنامج LEAP للمستثمرين الذي يُعدّ حلقة وصل بين مستثمري رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المحلية والعالمية، من خلال سلسلة من فعاليات التعارف والتواصل والاستثمار التي تمتد طوال فترة المؤتمر. ويشمل برنامج المستثمرين باقةً من ورش العمل واللقاءات الثنائية والأنشطة الممتدة خارج ساعات المؤتمر بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع التقني أمام مستثمري رأس المال المغامر والصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط؛ فضلاً عن دعم الشركات الناشئة المحلية لاستكشاف مصادر التمويل المحتملة الجديدة من خارج المنطقة.

وبدوره، قال مايكل شامبيون، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمتلك LEAP برنامجاً مكثفاً من الأنشطة المخصصة للمستثمرين بما ينسجم مع أهداف المملكة العربية السعودية بتطوير منظومة ريادة الأعمال وقطاع التقنية فيها. ونشعر بالحماس في إنفورما لتنظيم هذا البرنامج إلى جانب مسابقة ذا روكِت فيول للشركات الناشئة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مزايا الابتكار للشركات الناشئة المحلية والدولية وإمكاناتها التجارية، فضلاً عن تقديمها لأبرز المستثمرين من جميع أنحاء العالم".