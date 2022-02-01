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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تبرعوا بالدم.. طلاب كلية الشرطة يقدمون الهديا لأطفال معهد الأورام

صدى البلد

أوفدت أكاديمية الشرطة عدد من الضباط والضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى زيارة لأطفال المعهد القومى للأورام.
 
كان فى إستقبالهم الدكتور مدير المعهد القومى للأورام وفريق العمل بالمستشفى، والتقى طلبة وطالبات الكلية بالأطفال المرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى وقاموا بتوزيع الهدايا العينية وإلتقاط الصور التذكارية، كما حرص عدد من ضباط وضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة على التبرع بالدم لصالح مرضى المعهد.
 
من جانبهم توجه القائمون على إدارة المعهد بالشكر لوزارة الداخلية ، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابى ومعنوى فعال فى نفوس الأطفال المرضى مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة فى كافة المجالات الأمنية ، ودور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وذلك بمناسة الإحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة ، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين .

اكاديمية الشرطة كلية الشرطة المعهد القومى للأورام

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