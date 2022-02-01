ابناء الشهداء وطلبة المدارس فى زيارة لمتحف الشرطة .. صور

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار زيارة لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة ضمت عدد من (أبناء أسر الشهداء – طلبة المدارس – دور الأيتام – الأيتام ذوى القدرات الخاصة "صحبة مشرفيهم") بمقر متحف الشرطة.



تضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، فضلاً عن اصطحابهم فى جولة داخل المتحف اطلعوا خلالها على جانب من بطولات وتضحيات رجال الشرطة ، ودورهم البارز في حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.



ولاقت الزيارة استحسان أسر الشهداء ، والأطفال والمشرفين عليهم الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُعربين عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وذلك احتفالا بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة ، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة .